Leonel Álvarez lo pidió: James, a darle panorama a Colombia

Leonel Álvarez es uno de los entrenadores que se tiene en el recuerdo, lo que hizo con Medellín, Cali y Selección Colombia lo exhiben como un de pergaminos. Además, de lo realizado en Paraguay con Cerro Porteño y Libertad.



El exjugador y actual estratega habló para el programa De Fútbol Se Habla Así, de DirecTV sobre el presente de la tricolor, James Rodríguez y ofertas que no llegan e inventan.



James al banco o al campo: cuando tuve una situación así, me gustó empezar jugando. Es una situación difícil, porque si estas consiguiendo el resultado y entra James, empatan por alguna razón. Entonces habrá un culpable y si no se está consiguiendo ese objetivo y se necesita ese extra, no lo puede dar porque no tiene el ritmo competitivo. Sería importante entrar con él jugando, ya luego se manejará la carga de los minutos.



Presente Selección: hay jugadores con más ritmo competitivo, la noticia de Falcao no es buena. Tiene un presente bueno, por las lesiones se necesita buscar otro jugador. En Eliminatorias las opciones son pocas. En esta fase con Brasil y Paraguay auguro buenos resultados. Somos los únicos que le ha sacado resultado a Brasil. Hay que jugar sin temor y tener un equilibrio en defensa y ataque. Jugar con criterio y personalidad. Tenemos hombres con mucha capacidad.



Yairo es una alternativa poderosa, respetando al cuerpo técnico, pero creo él antes de lesionarse dio una catedra de buen juego, atacando esa banda y lo hizo bien contra Chile. Pienso que Rueda estaba encontrando ahí el equipo.



Elección entre Duván Zapata o Miguel Ángel Borja: es de gustos, todos tenemos una nómina en mente. Pero por el momento de Borja en Selección, sería el indicado para empezar como titular contra Brasil. Está dulce con Colombia, cuando se pone la camiseta siente esa buena energía y anda claro, eso es lo que necesitamos, con dos o tres chances para convertir. Eso toca aprovecharlo cuando va a la Selección.



Motivación y concentración contra la canarinha: todo jugador en Selección quiere lograr algo bueno contra Brasil. Lo mental es importante. Como entrenador uno duerme tranquilo, porque es diferente cuando juegas contra Venezuela o Bolivia. El solo hecho de ver a Brasil y Argentina la concentración cambia. Los entrenamientos son claros y específicos porque son claros. Hay algunos que apenas empiezan a entrenar, porque llegan de sus competencias.



Cómo formar en la zona de volantes y ataque: sigo pensando que jugar de local no es fácil, mucho menos contra Colombia, que ha logrado buenos resultados afuera. Tenemos jugadores que van a entregar mucho más en lo individual. En lo colectivo debemos seguir creciendo. Con la pelota debemos mejorar, la parte clave es ganar duelos defensivos y ofensivos, hay como lastimar a Brasil. James dará frescura y panorama.



Si tenemos a Cuadrado y Díaz por fuera, les haremos daño. En el caso de Juan Guillermo, lo tuve como lateral, hacía doblajes constantes. Hay que aprovechar los espacios que dará Brasil cuando ataca.



No le llegan ofertas a Leonel Álvarez: la verdad no entiendo, soy muy claro. He escuchado que el dueño del DIM que soy muy caro, pero ofrézcame. Yo estoy para ayudar ¿qué es caro cuándo uno está para ayudar? No sé qué es ser costoso. A mí me dicen, tenemos esto y lo hablo con mi representante. Ese tema aburre, hay equipos que dicen que uno es costoso, pero no me ofrecen. No puedo estar saliendo a los medios a decir que no es así.



Si puedo dar una mano, lo hago con todo el cariño. A mí me gusta tener procesos, pero en los que yo pueda conseguir logros. Dicen que los directivos del DIM llamaron a Leonel, pero no lo hicieron, que no lo contrataron por lo costoso, mentiras. Yo valoro mi trabajo, tengo un grupo de labores que dónde hemos ido, hemos sido exitosos. Estamos buscando un proyecto interesante para desarrollar su trabajo. Uno está cerca de algo, algunos se avanzan.



Conmigo no ha hablado absolutamente nadie, gracias a Dios he sido campeón con Medellín, disputé título con Cali. Mínimo, uno debe hablar con los entrenadores y con el que ha sido campeón. Pero ningún directivo del DIM ha hablado. Si yo le puedo dar una mano a Medellín o América, en este caso hay un entrenador que hay que respetar, mientras que él esté, no se puede hablar de eso, pero a quien no le gustaría dirigir un equipo de esa altura.



Nos hemos acercado a algunas selecciones, no con Colombia. Pero no avanzan y se encarrilan apra el otro lado. La intención es que con Colombia se tenga la opción, pero si no es, que sea otra.



Ofertas rechazadas por falta de garantías: cuando dirijo, lo hago con el corazón. Las envidias existen, pero no es que me bloqueen. He tenido oportunidad de dirigir, pero no lo he tomado porque en el análisis los proyectos no son serios. Uno quiere saber para dónde va el directivo y cuando no es un proyecto serio, uno dice no. Me llegan ofertas de Colombia, pero me dicen que con un preparador físico y yo tengo un grupo de estrategas.