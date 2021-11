Muriel no se cambia por nadie: 'siempre nos hace sentir importantes'

Este martes en charla con la prensa, el jugador del Atalanta Luis Fernando Muriel, se refirió a lo que será el reto del próximo jueves frente a Brasil. La Selección Colombia confía volver a sumar ante la canarinha para mantenerse en zona de clasificación. Muriel, quien regresó a convocatoria, confía en que saldrán con un resultado positivo de Sao Paulo.

"Este partido hay que afrontarlo con todas las armas necesarias que tenemos a disposición y hacerlo de manera inteligente. El partido tendrá muchas fases y debemos saber interpretarlo. Sabemos la calidad técnica de los brasileños y que les gusta tener el balón, nosotros intentaremos tenerlo la mayor cantidad de tiempo. Esto es de saber interpretar cada momento, en algunos debemos presionar, en otros aguantar, a partir de ahí buscaremos el resultado que queremos y es ganar este partido", dijo Muriel sobre lo que espera frente a Brasil.



De su regreso a la tricolor, el hombre del Atalanta no ocultó su felicidad. "Estoy contento de estar de nuevo acá y es una motivación grandísima volver a Selección y reencontrarme con los compañeros, más después de las fechas que me perdí. Estar por fuera me hizo extrañar y llegar con más ganas. Colombia tiene jugadores con mucha calidad, tiene muchas cosas para sacar un buen resultado y hacer historia. Cada uno tiene una gran capacidad y eso nos da la seguridad para buscar un resultado positivo. Ese convencimiento nos va a ayudar a sacar la victoria que queremos todos".



Y agregó: "físicamente llego muy bien, este par de meses en el que estuve parado por lesión me sirvieron para trabajar la parte física. Las últimas semanas y con los minutos que he jugado, llego en gran condición. Con el profesor (Rueda) siempre he estado en contacto, aún cuando no estamos en la convocatoria. Siempre nos hace sentir importantes y tuve su mensaje".



También fue consultado sobre el regreso del '10', James Rodríguez, quien no juega con Colombia desde noviembre de 2020. En ese último partido, que terminó 6-1 frente a Ecuador, incluso se habló de un "agarrón" entre ambos. "El regreso de James y tenerlo en la plantilla nos da una posibilidad más para lo que es este partido. Tiene una gran capacidad técnica, visión de juego y lo que genera en el terreno de juego es una herramienta importante. Esperemos que sea una pieza clave que falta para generar grandes ocasiones y sacar diferencia. Desde que llegó tiene motivación y tenerlo en el grupo es de mucha alegría en el grupo, sabemos lo que representa para la Selección y el fútbol colombiano".



Finalmente, Muriel se refirió al buen ambiente que se vive en la Selección previo a dos duelos claves. "La motivación está alta y la armonía es siempre la misma. El grupo está muy unido, es impresionante, y la alegría de volver a ver los compañeros se siente, más cuando se vienen dos compromisos importantes. La familiaridad se vive desde el primer momento que se llega. A la Selección siempre la ha representado esto y nunca ha cambiado nada adentro, no se le hace notar a nadie que es su primer día. Hay un gran ambiente y tenemos muchas ganas de demostrarlo en el terreno de juego".