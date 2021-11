Brasil, con invicto de años: cuándo perdió por Eliminatorias

Arranca una nueva jornada de Eliminatorias, las dos últimas fechas de este año, donde se puede empezar a decantar cómo sería el panorama para el 2022, teniendo en cuenta que a principio de año se definirá todo. Las fechas de noviembre pueden ayudar a confirmar quiénes quedan por fuera de la lucha. Colombia visitará a Brasil, con el recuerdo de lo que fue el duelo en Barranquilla.



Los papeles cambian ahora, Sao Paulo será el escenario de un compromiso que para Colombia puede ser definitivo, pues lograr una victoria, aparte de hacer historia, la dejaría con muchas más posibilidades para asegurar prontamente su clasificación a Catar. Incluso, el empate es buen negocio, por lo que representa Brasil y el nivel deportivo que tiene en todas sus líneas.

Y es que la canarinha, en lo que corresponde por Eliminatorias, no sabe que es perder como local. No sorprende, por lo que representa Brasil, que ha estado presente en todas las ediciones de la Copa del Mundo, desde el arranque en 1930. En lo que va del camino a Catar, no han perdido (a la espera de la decisión oficial de lo ocurrido contra Argentina).



Para saber cuál fue la derrota más reciente de Brasil en Eliminatorias, hay que remontarse al clasificatorio a Rusia. Chile fue el verdugo, exactamente el 8 de octubre de 2015. Esa noche en Santiago fuer 2 a 0 con anotaciones de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.



En toda la historia de Eliminatorias, la Selección Brasil ha perdido un total de 12 partidos, contra Bolivia, Paraguay, Chile, Ecuador, Uruguay y Argentina, siendo Colombia, Perú y Venezuela los únicos combinados que no han derrotado a la canarinha, en sus respectivas canchas.