¡Epidemia de lesiones marca las Eliminatorias! Los talentos ausentes

Llega la fecha de noviembre de las Eliminatorias a Catar 2022 y con ella una realidad innegable: las lesiones, más que nada, serán las grandes protagonistas.

Casi todas las selecciones sufren por las bajas de último momento, en un momento extraño de la temporada, pues ya no se está empezando, lo que suele traer complicaciones, sino que las competencias europeas, especialmente, ya tomaron temperatura y ahora es el agotamiento el que puede pasar factura.



Lo cierto es que hay casos verdaderamente dramáticos, como el de Uruguay. Ya son ocho las bajas que tendrá el maestro Óscar Tabárez para armar su nómina, nada menos que en los cruces contra Argentina (local) y Bolivia (visitante. A la altura de La Paz irá sin Edinson Cavani, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez y Darwin Núñez.



Pero no muy lejos está Colombia, que sufrió el último fin de semana la lesión, otra más, de su goleador histórico Radamel Falcao para enfrentar a Brasil de visitante y a Paraguay en Barranquilla. La baja se suma a las de Yerry Mina, Carlos Cuesta, Matheus Uribe, Stefan Medina y Óscar Murillo.



Brasil, el rival de Colombia este jueves, no contará con Firmino, lesionado en Liverpool, ni con Lucas Veríssimo, unas de las grandes revelaciones de Tite y quien sufrió en los últimos días una lesión de gravedad.



Por Argentina no estará Nicolás González, destacado en la Copa América pero quien no superó un contagio de covid-19, y por Venezuela no irá Salomón Rondón, un referente de ataque que acaba de incorporarse a Everton pero no está en la forma física requerida.



En Chile las bajas pasan por Edson Puch y Charles Aranguiz, mientras que Perú extrañará a Paolo Guerrero y Ecuador se tendrá que arreglar, contra Chile y Brasil, sin Enner Valencia.