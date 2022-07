Selección clasificada a Catar echó a su DT: ¡quiere a Carlos Queiroz!

Historia de no creer a tan solo cuatro meses del inicio del Mundial 2022. La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) anunció que Dragan Skocic no era más el seleccionador nacional iraní. Decisión sorpresiva teniendo en cuenta los resultados sumamente positivos del estratega croata.



Y es que desde 2020, año en el que asumió, hasta ahora, el estratega dirigió 18 partidos, consiguiendo la clasificación a la Copa del Mundo. Su balance fue de 15 victorias, un empate y apenas dos derrotas. Números para nada despreciables, más aún si se tiene en cuenta que las dos caídas fueron en los amistosos más recientes.



Pero si lo deportivo no fue, ¿qué pasó?

Pues bien, el medio local ‘IranWire’ anunció desde hace unas semanas que la relación de Skocic con la plantilla y la dirigencia no era del todo buena. Un fuerte cruce terminó sentenciando la historia del entrenador.



Aunque el croata instauró un récord de diez victorias consecutivas y clasificó a Irán de manera anticipada a la Copa del Mundo, la tensión con el grupo era latente por su forma de trabajo.



Incluso el citado medio confirmó que referentes como Alireza Beiranvand, Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh, Omid Ebrahimi, Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi presionaron la salida del DT para traer de regreso ni más ni menos que a Carlos Queiroz, quien dejó un recuerdo sumamente especial en el seleccionado iraní.

Si bien parecía que a Skocic le importaba poco su relación con los futbolistas, el detonante terminó siendo una fuerte pelea con Mirshad Majedi, presidente interino de la Federación. Al parecer el técnico se acercó para pedir una suma de dinero que se le adeudaba, pero Majedi se molestó porque “no esperaba críticas de los propios miembros del equipo”.



Esa declaración habría sido suficiente para que Skocic explotara de furia contra el dirigente. Exigía su pago e incluso los medios confirmaron que por poco se van a los golpes. La discusión duró alrededor de hora y media.



Con la salida del mandamás, la vacante del banquillo técnico quedó abierta. Periodismo, jugadores e hinchas piden a gritos el regreso de Queiroz, más allá de su fracaso con Colombia y dejar por fuera del Mundial a Egipto.