Miguel Ángel Borja no olvidó a Junior: sentido mensaje de despedida

Final a la novela de Miguel Ángel Borja con River Plate, el delantero fue oficializado como nuevo jugador del cuadro argentino, luego de superar los exámenes médicos y que las partes involucradas llegaran a un acuerdo económico, que dejara a todos satisfechos, desde la parte financiera.

Junior lo había traído a Colombia hace seis meses, esperando lograr los resultados que les permitieran llegar al título de Liga. Las cosas no fueron así y el goleador del club se despidió de la institución. Borja les dejó un sentido mensaje a los aficionados en sus redes sociales, en forma de agradecimiento por el apoyo.



“Hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón”.



“Hoy tengo una oportunidad importante para mi familia y mi carrera como profesional, que espero aprovecharla al máximo y dejando el nombre del país en alto”.



“Como siempre digo, a Junior lo llevo siempre en el corazón, y sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, no sé desde qué área, pero daré todo de mi para que eso ocurra. MUCHAS GRACIAS TIBURONES” fueron las palabras de despedida de Miguel Ángel Borja.