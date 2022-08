¡Paris Saint-Germain no se rinde! Ya tendría un objetivo en la defensa

Tras esa Liga de Campeones en la que salieron eliminados en los octavos de final ante el Real Madrid, las consecuencias de un equipo que tiene a la Champions como su máximo objetivo se empezaron a ver. Los principales damnificados fueron actores en la interna del club como lo son Leonardo, director deportivo, y el director técnico argentino, Mauricio Pochettino.

Christophe Galtier teme porque suceda lo mismo que ocurrió con Thomas Tuchel en el 2020 cuando lamieron el título truncado por el Bayern de Múnich. Así cesaron al alemán, lo mismo ocurrió con Mauricio Pochettino y si no obtienen la Liga de Campeones este año, seguramente el contrato de Galtier será revisado.



Sin embargo, al Paris Saint-Germain le salió bien la jugada de prescindir de Leonardo como el director deportivo, y en su lugar llegó Luis Campos quien en el Mónaco ya se había adaptado a llevar un listado de los fichajes que el entorno del club desea. El objetivo en la defensa era Milan Skriniar, un fichaje que no llegó en primera instancia porque la oferta no era del gusto del Inter, y cuando la subieron a los 70 millones de euros que los italianos pedían, le cerraron la puerta con un mercado cerrado en altas y bajas.



El Paris Saint-Germain no se rinde en su objetivo de encontrar un defensor central, así como lo hicieron cuando Aurélien Tchouaméni optó por el Real Madrid trayendo no solo a uno, sino a dos volantes de marca como lo son los portugueses Vitinha y Renato Sanches. Ahora, Luis Campos ya apuntó a otro zaguero central ante el rotundo no del Inter por Milan Skriniar.



De acuerdo con información del medio, L’Équipe, el fichaje sería el del defensor de 22 años, Mohamed Simakan del Leipzig. Paris Saint-Germain ya se ha enfrentado al zaguero cuando él jugaba en el Racing de Estrasburgo. Es una alternativa mucho más económica, pues Simakan está tasado en 40 millones de euros.



Mohamed Simakan, pese a sus 22 años cuenta con una amplia experiencia en el Racing de Estrasburgo y además en el RasenBall Leipzig al disputar un total de 110 partidos entre los franceses y alemanes. Su 1,87 le ha permitido marcar tres goles en su trayectoria deportiva. Los parisinos, de acuerdo nuevamente con información de L’Équipe podrían poner a un defensor central en la operación. El zaguero alemán, Thilo Kehrer podría ser ese comodín.