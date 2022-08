¡Chelsea quiere superar a Koundé! Interés por un millonario central

No son buenas las noticias para el Chelsea y Thomas Tuchel en este mercado de fichajes. Su anhelo por Jules Koundé se vio truncado por el FC Barcelona que se lo llevó en esta ventana procedente del Sevilla. Los ‘Blues’ se decantan por otro defensor central francés como Wesley Fofana del Leicester City, y además, manejan otras opciones como Milan Skriniar o Denzel Dumfries ambos del Inter.

La ventana de fichajes ha hecho de las suyas en el Chelsea golpeando fuerte las puertas de salida. Y por coincidencia, todos sus males son por culpa del FC Barcelona. Los culés se llevaron a Jules Koundé cuando los ingleses apuntaban a llevárselo. Andreas Christensen no renovó con los londinenses y recaló en Cataluña, y como si fuera poco, Xavi Hernández está atento de Marcos Alonso y César Azpilicueta. Además, Antonio Rüdiger que llegó al Real Madrid.



Thomas Tuchel no se ve listo para iniciar la temporada, y la urgencia aparece en la zaga defensiva. Es por eso que antes de que comience la Premier League, quieren reforzar sus líneas defensivas y están buscando al sustituto perfecto para suplir las salidas y la no llegada de Jules Koundé. Bayern de Múnich les robó a Matthijs de Ligt, y el elegido es Wesley Fofana del Leicester City.



Los ‘Foxes’ no quieren soltarlo en menos de 85 millones de libras que equivale a 100 millones de euros. Una alternativa a Jules Koundé, pero que ven con complicaciones por el valor que piden en el Leicester City. Una millonaria suma deberán soltar por el francés.



Sea el defensor que sea, las otras opciones también son complicadas para el Chelsea por el valor de Milan Skriniar. El eslovaco está tazado en 70 millones de euros, una suma difícil de pagar para cualquier equipo. El PSG puso 50 sobre la mesa, y no lo quisieron soltar.