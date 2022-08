¿Chelsea con urgencias en temporada? Thomas Tuchel no se ve listo

Mientras que la Premier League festeja el mercado de fichajes haciendo importantes operaciones con el objetivo de armarse de la mejor manera para la temporada que se avecina, en el Chelsea ha sido todo lo contrario. Aumenta la preocupación de no tener piezas importantes, dado que han perdido a varios jugadores claves, y las pujas de otros equipos le han privado de contar con dos defensores que estaban listos como Matthijs de Ligt y el último, Jules Koundé.

Chelsea quiere buscar a otro central y en la carpeta aparecen nombres como Wesley Fofana, pero el Leicester no lo soltará en menos de 85 millones de libras, es decir, 100 millones de euros. También suenan Milan Skriniar y Denzel Dumfries, pero con el eslovaco también deberán poner sobre la mesa 70 millones de euros, que exige el Inter de Milan.



Este mercado de fichajes empezó revolucionado para Thomas Tuchel y sus dirigidos perdiendo fichas claves como Antonio Rüdiger, Andreas Christensen y Romelu Lukaku. Además, están pendientes del futuro de Marcos Alonso y César Azpilicueta que podrían salir también. Al club londinense solo han llegado dos jugadores, y Tuchel no se confía ante las altas de sus competidores en la Premier League. Se hicieron con el central senegalés, Kalidou Koulibaly y el delantero británico, Raheem Sterling.



La pretemporada no fue mala, perdieron dos partidos y ganaron otros dos, pero Thomas Tuchel se preocupa de cara a lo que será la Premier League que está a la vuelta de la esquina. El primer examen será el Everton el sábado 6 de agosto en el Goodison Park. Tuchel no ve con buenos ojos este duro partido que tienen, y explicó, ‘ha sido una pretemporada muy larga, ha sido agotador pasar tanto tiempo en los Estados Unidos, y luego tener que viajar a Italia. No es fácil, es muy exigente’.



Además, describió lo que será la preparación para debutar en la Premier League, ‘después de este fin de semana no haremos otra cosa que preparar el partido contra el Everton. La temporada está a punto de empezar, y aunque hay muchos aspectos positivos que destacar, tenemos que mejorar. No estamos listos todavía. Aún no tenemos que estarlo, todavía nos queda una semana. Luego tenemos que estar a nuestro mejor nivel’.