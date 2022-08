¡A falta de uno, dos! Paris Saint-Germain confirma nuevos volantes

El Paris Saint-Germain siempre intenta en cada mercado de fichajes romper el ‘marranito’ en busca de armarse de la mejor manera para luchar por su máximo objetivo: la Uefa Champions League. Ya en el pasado lo intentaron juntando a Lionel Messi, Neymar Jr y Kylian Mbappé hace un año. Sin embargo, la ilusión que sentían sus seguidores se vio opacada por un Real Madrid que sabe lo que es ganar la Liga de Campeones.

Este año, el semblante parece ser el mismo. Paris Saint-Germain ha gastado millonadas en jugadores que puede o no necesitar, pues en la plantilla ya hay un gran número de volantes de marca, y es la zona que más han fortalecido con cuatro elementos como Vitinha y Renato Sanches, ambos portugueses, y los dos españoles, Fabián Ruiz y Carlos Soler. Así, los parisinos volvieron a robar una pieza que quería el Barcelona en mercados pasados como lo es el mediocampista procedente del Valencia, Soler.



Un novelón fue lo de Fabián Ruiz que semanas atrás, la prensa francesa e italiana ponía al ex Betis en el Paris Saint-Germain. Los días corrían con rapidez, pero no se formalizaba nada de su futuro cuando ya daban por hecho su salida del Napoli. Keylor Navas también estaba a la expectativa de que se confirmara esa desvinculación para intentar calar en el club napolitano.



Finalmente, la novela culminó y Fabián Ruiz ha sido confirmado como oficialmente nuevo fichaje del PSG. Su nombre estuvo presente durante todo el mercado de fichajes. Los parisinos pagaron 23 millones de euros, y firmó por cinco años. Esto también le quita la ilusión al Real Madrid que también estuvo pendiente de su futuro, pero poco a poco se fue alejando.



Fabián Ruiz era el deseo de Nasser Al-Khelaïfi durante la ventana veraniega, y finalmente lograron ficharlo. Sin embargo, el que no estaba en los planes, pero se empezó a formalizar en los últimos días del mercado fue el ibérico Carlos Soler del Valencia. Un volante de marca, pero con alma de creativo que puede llegar al área con facilidad.



Dos fichajes que llegan nuevamente a la medular del Paris Saint-Germain, y como si fuera poco, no salieron costosas para los directivos. 23 millones por Fabián Ruiz y 21 millones de euros por Carlos Soler por las próximas cinco temporadas en ambos volantes.