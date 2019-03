Sergio Ramos se reunió y habló con la plantilla, sin el cuerpo técnico

Sergio Ramos sigue siendo el blanco de la prensa española en el Real Madrid, pues peleó con Florentino y hoy, según 'Cope', habló con la plantilla de jugadores, sin presencia de directivos ni directores técnicos. "El que no esté comprometido y no vaya a darlo todo, que se borre", palabras que se dijo que el español habría dicho.

Ramos, quien provocó una segunda amarilla para no jugar el partido de vuelta, habría reunido a sus compañeros tras la eliminación de la Champions League y la dura derrota contra Barcelona, en Copa del Rey.



Además, en 'Cope', se dice que se habrían referido al tema de Isco, quien no quiso viajar en el autobús del Real Madrid luego de no ser convocado por Solari y, además, no bajó al vesturio al final del partido. Tema por el que el jugador pidió disculpas.