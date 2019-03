'Me pagas y me voy': Sergio Ramos tras discusión con Florentino Pérez

Luego de la dura derrota que supuso la eliminación de Real Madrid de la Champions League, el vestuario del club blanco vivió momentos tensos al finalizar el partido. Sergio Ramos y Florentino Pérez tuvieron una fuerte discusión.

El presidente de Real Madrid no estuvo nada contento con el resultado y el rendimiento de los jugadores en el partido contra Ajax y sobre todo teniendo en cuenta los pobres resultados de la última semana. Florentino Pérez culó a Ramos y a la plantilla de la eliminación del máximo torneo europeo, acusándolos de no tener un buen comportamiento, excesivos días libres y falta de compromiso con el club.



Ante estas palabras el capitán merengue salió a defender su aporte y el de sus compañeros al equipo. Ramos enfatizó en que siempre ha dado todo por el club y por Florentino. El '4' de Real Madrid enfatizó en que las directivas nunca planificaron de la forma adecuada la temporada y culpó de la actual situación al presidente.



El momento llegó a su punto más complejo cuando Florentino le dijo a Ramos que podía "echarlo", por lo que el líder blanco respondió: "tu me pagas y yo me voy".



Se viven situaciones complicadas en Real Madrid, se habla de que la salida de Santiago Solari está definida. Ante todas las especulaciones, la directiva blanca vería con buenos ojos la llegada de José Mourinho al banquillo técnico del club merengue.