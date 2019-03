La última mala racha del Real Madrid en casa fue con Carlos Queiroz

Real Madrid vive su peor momento en los últimos años, pues este martes fue eliminado de la Champions League y no podrá defender su tricampeonato. Su derrota 1-4 contra el Ajax de Holanda, en el mismísimo Santiago Bernabéu, marcó el fin de una era ganadora.



Además, el merengue fue eliminado la semana pasada de la Copa del Rey, a manos del Barcelona, y en la Liga de España está muy lejos (12 puntos) del líder, el mismo equipo catalán.



Pero la mala racha no para ahí. El reconocido ‘MisterChip’, famoso en redes por sus estadísticas, recordó que el Real Madrid perdió los últimos cuatro partidos que jugó en el Santiago Bernabéu, una marca negativa que no sucedía hace 15 años.



Y es que no es común que el merengue salga derrotado en su estadio en cuatro juegos consecutivos. Este año, el equipo que dirige Santiago Solari perdió contra Girona por Liga (1-2 el 17 de febrero), contra Barcelona en dos juegos (0-3 en Copa del Rey, el 27 de febrero y 0-1 en Liga, el 2 de marzo), y este martes 5 de marzo contra Ajax, 1-4 por Champions.



Desde la temporada 2003-2004 el Madrid no tenía esa racha de cuatro derrotas seguidas en su estadio. Y tristemente lo debe recordar Carlos Queiroz, actual entrenador de la Selección Colombia, quien dirigió a la Casa blanca, con figuras como Iker Casillas, Zinedine Zidane, Figo, David Beckham, Raúl y Ronaldo.



En el remate de la temporada, entre abril y mayo de 2004, Queiroz perdió los últimos cuatro juegos de Liga en el Bernabéu: 0-3 contra Osasuna, 1-2 con Barcelona, 2-3 con Mallorca y 1-4 contra Real Sociedad.



El portugués tendrá esa marca en su hoja de vida para siempre, claro que ahora se enfoca en empezar su proceso en Colombia, con los amistosos de fin de mes frente a Japón y Corea del Sur.