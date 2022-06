Con Mané a bordo, Lewandowski se desespera: hay oferta de Barcelona

El futuro de Robert Lewandowski, una de las novelas del mercado de verano, podría estar a punto de despejarse.

La llegada de Sadio mané habría desesperado al polaco, quien desde un paraíso playero ha pedido a sus agentes presionar para que su salida se confirme lo antes posible.



Para ayudar un poco, el propio jugador se ha acercado a España, concretamente a Mallorca, donde pasa sus vacaciones familiares. Y es que es desde ese país desde donde, según el diario Bild, se envió ya una primera oferta concreta al Bayern Munich para la salida del goleador.



Según el medio, FC Barcelona hizo una oferta por 35 millones de euros por el jugador de 33 años (34 en agosto), lo que, a priori, se había descartado por considerarlo una oferta muy bajita. Vale decir que, según Transfermarkt, la valoración es de 45 millones de euros, aunque los alemanes no quieren negociar por debajo de 50 millones.



Lo curioso es que la oferta no está tan lejana a lo que el propio Bayern acaba de pagar por Mané, quien costó 32 millones de euros, en una operación que llegaría a 41 millones si se cumplen las variables. Esa sería, justamente, la carta oculta de Lewandowski: 5 millones de euros más si se cumplen algunos objetivos, para una transferencia total de 40 millones.



¿Nda mal no? Pero, otra vez, Bayern no quiere hablar por menos de 50 millones y eso sería una complicación para un equipo catalán que hubiera preferido una salida muy por debajo, considerando que solo queda un año de contrato. Claro, puede esperar seis meses y negociarlo libre, pero implica que pasará un año y ese es un lujo que ninguna de las partes quiere darse. Habrá que ver si la presión e Lewandowski para salir es efectiva: al final, nadie puede obligarlo a quedarse donde no quiere estar.