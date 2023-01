Acelotti reconoce errores de Real Madrid: ‘No defendimos bien’

El súper Real Madrid que no tuvo ningún futbolista español en su nómina titular contra Villarreal, terminó perdiendo de manera sorpresiva en su visita al estadio de La Cerámica por un marcador de 2-1 y sigue dando ventajas a Barcelona de cara al título.



Tras no lograr un resultado a favor de Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa sobre el bajo nivel de su equipo en este encuentro y valoró lo que hizo Villarreal para llevarse la victoria en la jornada 16 del fútbol español.



“Fue un partido difícil. Nos hemos complicado un poco más nosotros. No defendimos bien como queríamos defender. Hemos dejado muchos espacios entre líneas y después nos han creado problemas. El Villarreal ha merecido ganar”, reconoció Ancelotti.



De igual manera, el técnico italiano hizo referencia a los penaltis sancionados y cree que fueron correctos y no incidieron en el desarrollo del juego y marcador final, por lo que se debe respetar las decisiones con tanta tecnología.



“En el tema de los penaltis el fútbol ha cambiado en este sentido, si toca con la mano y no está cerca del cuerpo, es penalti. Si resbala o no ya no importa, creo que los dos penaltis viendo la regla son correctos. Pero creo que a los aficionados del fútbol no les gusta esto. Hay que respetar la regla”, finalizó el italiano.



🤨 Nunca está de más un poco de autocrítica



⚽ ¿Estás de acuerdo con el análisis de Ancelotti? ¿Dónde crees que han estado hoy los problemas del Real Madrid? pic.twitter.com/tTOagTuokJ — Diario AS (@diarioas) January 7, 2023

Con la derrota sorpresiva de Real Madrid, el equipo de Ancelotti está en segunda posición con 38 puntos, los mismos de su rival FC Barcelona, quien podría alejarse si gana su juego contra Atlético de Madrid.