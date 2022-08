Rayo Vallecano visita Barcelona: estelar duelo Falcao vs Lewandowski

Regresó el fútbol español. LaLiga 2022-23 con la sorpresiva derrota del Sevilla en campo de Osasuna y este sábado llega el plato fuerte con el cruce entre Rayo Vallecano y Barcelona en el Camp Nou.



El inicio del certamente ofrece la batalla goleadora entre Robert Lewandowski, flamante fichaje culé, y Radamel Falcao García, experimentado delantero del Rayo.

Barcelona tuvo una previa bastante turbulenta. En medio de las complicaciones a la hora de inscribir futbolistas, el entrenador Xavi Hernández avisó en un primer momento que tenían plazo hasta dos horas antes del partido para resolver la situación.



Al final hubo feliz. En la madrugada del sábado, medios españoles confirmaron que los fichajes blaugranas fueron inscritos, a excepción de Jules Koundé. El zaguero francés fue comprado hace apenas unos días y en dicho sentido el club debe liberar masas salariales para poder contar con él a futuro.

​

Así las cosas, Xavi no solo contará con Lewandowski sino también con Franck Kessié, Andreas Christensen y Raphinha. Esto además del esperado regreso de Ousmane Dembélé.



La gran duda en el once pasa por quién ocupará la posición de lateral derecho. Si bien Sergiño Dest y Sergi Roberto son habituales en ese lugar del campo, el central Ronald Araújo tendría grandes posibilidades de ser el titular. En menor medida está la consideración del tercer volante, quien acompañará a Busquets y Pedri. Gavi toma la delantera, pero aguardan tanto Frenkie De Jong como Kessié.

Por la vereda del Rayo, el entrenador Andoni Iraola dio un parte detallado de las novedades en su nómina de cara al crucial duelo. Saveljich, Comesaña y Andrés Martín no verán acción. Por otro lado, el experimentado arquero Diego López será esperado hasta último momento.



Así mismo no confirmó ni negó si Falcao será titular en el Camp Nou. El DT tan solo se mostró conforme con el rendimiento del samario durante la pretemporada y confía en “nos pueda dar las mismas cosas que nos dio el año pasado”. En caso de no ser inicialista, seguramente el delantero será Randy Nteka.

​

​Sobre el rival, Iraola se mostró cauto al entender que con tantos fichajes, será lógico que el Barcelona salga a arrollar. En dicho sentido afirmó que espera en el tridente ofensivo a Lewandowski, Dembélé y Raphinha.

El último duelo entre ambos clubes se dio el pasado 24 de abril en el Camp Nou. Aquel día ganó la visita con una solitaria anotación de Álvaro García y Falcao estuvo en el banco.



Justamente respecto a la mas reciente actuación del 'Tigre' frente a los culés, es necesario retroceder hasta el 27 de octubre del año pasado. En esa oportunidad, Radamel anotó el único tanto del Rayo en otra victoria por la mínima diferencia.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Eric, Christensen, Jordi Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.

Entrenador: Xavi Hernández.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Lejeune, Fran García; Isi Palazón, Comesaña, Trejo, Óscar Valentín, Álvaro Garcia; Falcao.

Entrenador: Andoni Iraola.



Estadio: Camp Nou.

Hora: 2 p.m.

Canal: ESPN y Star +