Santa Fe quiere su segunda victoria consecutiva: a seguir escalando

Nueva jornada y un nuevo partido para Alfredo Arias en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’. Santa Fe vuelve a su casa después de una importante victoria ante el difícil Deportivo Pereira que, sobre los últimos minutos, Andrey Estupiñán, un ex Deportes Tolima apareció para definir y celebrar su primer tanto como jugador cardenal. Así, los santafereños se pusieron quintos en la tabla general con nueve unidades.

Alfredo Arias llegó para este semestre y ha podido disputar seis encuentros en donde solo ha cosechado una derrota, dos victorias y tres empates. Aunque no va por mal camino, el estratega uruguayo mantuvo en atención a medios que le preocupa el camino que ha tenido con Independiente Santa Fe desde que tomó las riendas cardenales. Pidió mucho más esfuerzo de cara a los próximos partidos en busca de sacar mejores resultados.



Santa Fe, como el Deportes Tolima han demostrado en ciertos tramos de estas seis fechas transcurridas que son equipos que tienen mucha llegada al arco rival, pero que les cuesta mucho anotar. Contra América de Cali, por ejemplo, en la quinta jornada, los cardenales crearon enésimas situaciones para marcar, pero no hubo esa fortuna y con un solitario tanto de José Aja para los bogotanos, lograron empatar.



De cara a ese partido contra el Deportes Tolima, Alfredo Arias señaló con los medios, “es muy importante para un equipo tener esas cualidades de juego, ser muy efectivos en los pases. En el promedio, el 85% tuvimos acierto de pases y eso me pone bien, luego no permitimos al rival más de cuatro pases en secuencia y, por el contrario, nosotros tuvimos 21 secuencias, donde superamos los siete pases. Eso me pone contento”.



Sobre cómo jugarle al Deportes Tolima, reiteró que le gustaría seguir poniendo en práctica lo hecho contra América y Pereira, “repetiré algunos patrones que mostramos ante América y Pereira; son los que a mí me dejan más tranquilo. Estamos en construcción, todavía no estoy conforme. Hay muchas cosas por mejorar. Tolima no ha podido mostrar lo que venía mostrando los últimos partidos, pero es un equipo muy bueno, tenemos que salir por los 3 puntos, somos locales y le jugaré al Tolima como no le he jugado”.



Cerrando el tema de su rival, elogió al club, pues se trata del subcampeón que sin duda es difícil el examen, “Tolima va a ser un partido muy difícil y duro. Nosotros vamos por los tres puntos. Las falencias del Tolima hay que buscarlas con lupa. Para lograr lo que queremos hay que dar los pasos correctos y poner los pies en la tierra”.



En Santa Fe quieren evitar dos calvarios, el primero, las lesiones, esas que se reflejaron en Leandro Castellanos que estuvo en duda, pero que finalmente sí podrá ser titular contra el Deportes Tolima y un ex pijao, Wilfrido De La Rosa descartado. El segundo, las expulsiones que afortunadamente no se dieron con el Deportivo Pereira. Alfredo Arias continúa acoplando jugadores de la cantera como Daniel García y Johan Torres, este último que no pudo debutar contra los pereiranos.



Alineación probable:

Leandro Castellanos; Edwin Herrera, José Aja, Geisson Perea, Dairon Mosquera; Harold Rivera, Carlos Sánchez, Matías Mier, Neyder Moreno; Wilson Morelo y Andrey Estupiñán. DT: Alfredo Arias.

Hora: 5:30 P.M.

Estadio: Nemesio Camacho 'El Campín'

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

TV: Win Sports +