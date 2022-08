¿Fichajes en incertidumbre? Xavi y Barcelona al borde de salvarse

En el Futbol Club Barcelona es toda una incertidumbre completa que rodea al inicio de la temporada cuando enfrenten al Rayo Vallecano de Radamel Falcao García en condición de local. No pasa el trago amargo Joan Laporta y Xavi Hernández sobre los fichajes adquiridos durante este mercado por ese problema financiero que aqueja el entorno del club.

Un gran misterio en saber de dónde sacó el dinero para fichar a Raphinha, Robert Lewandowski y Jules Koundé, además de la gran pregunta de cómo pagará el salario de dos jugadores que llegaron libres como lo son Franck Yannick Kessié y Andreas Christensen procedentes del AC Milan y el Chelsea. Al llegar, apareció esa discusión sobre lo que ingresa el equipo y cómo utilizó las dos palancas a las que recurrieron. En la noche a la mañana, obtuvieron el dinero para fichar.



Si no inscriben a sus nuevos jugadores para la temporada antes del partido en casa contra el Rayo Vallecano, pueden quedar libres. Aunque se menciona que el único que falta por estar inscrito es el francés Jules Koundé. En rueda de prensa, el mismo Xavi Hernández no sabe con qué jugadores cuenta para su debut.



Al ser preguntado por Raphinha, mantuvo, “es diferente a cualquier brasileño con el que he jugado. Es un perfil extremo puro. En ese sentido se parece a Neymar, pero también tiene tiro, como Rivaldo. Tiene cualidades para marcar diferencias. Es un futbolista que ha de marcar la diferencia y creo que tiene muchas capacidades”.



De Robert Lewandwski, “es un goleador y un jugador extraordinario para marcar diferencias dentro del área. Por todo lo que nos da en ataque. Descarga muy bien. Damos un paso adelante como equipo extraordinario. Ha venido con ganas, con hambre y la humildad con la que trabaja”.



Uno de los grandes rumores que ha aparecido en el FC Barcelona es la salida de Memphis Depay, “vamos a ver qué ocurre. Tenemos que valorarlo. Lo ideal sería que el mercado se cerrara el día que empieza la competición, pero no es así”, mencionó sobre el futuro del neerlandés.



Sobre el trabajo en la semana para encarar el torneo, señaló, “no lo sé. Yo intento ser natural. Las he visto de todos los colores desde noviembre hasta ahora. Ahora generamos mucha ilusión. Habrá un poco más de presión, pero adelante”.



Hizo autocrítica, y mencionó lo que espera de sí mismo, y de su club, “lo que me va a marcar es ganar o no ganar Le damos mucho valor al cómo. Estamos desde noviembre implantando un sistema. Intento transmitir todo lo que tengo dentro. Mi idea de juego. Mi objetivo es ganar títulos. Eso marcará mi carrera. ¿Presión? Sí, pero esto es el Barca. Lo estoy disfrutando”.



Le preguntaron por sus jugadores. Entre ellos Ansu Fati, “es un futbolista para marcar una época. Tiene una capacidad diferencial. Tiene gol. Creo que sumará muchísimo al grupo. Es importante. Está clarísimo”. De Gerard Piqué, “todos parten de cero. Participará más o menos dependiendo del rendimiento, el estado de forma…”.



Sobre Frenkie de Jong y Aubameyang expresó, “lo mismo que Aubameyang. Es un futbolista interesante que puedo utilizar. Ya veremos cuando se cierre el mercado. Desde hoy hasta el 31 sigue abierto. No sabemos lo que va a pasar”. Con el gabonés, sí se atrevió a incluirlo en el plan de la temporada, “yo cuento con él. Con los que no cuento, lo saben de mi boca. Con Aubameyang cuento. No sé lo que pasará de aquí al 31. Me gusta, creo que nos puede ayudar mucho. Yo estoy encantado con él”.



A Xavi Hernández se le viene un dolor de cabeza con incertidumbre latente por los elementos que tendrá. Es el momento que no sabe si podrá contar o no con sus fichajes, “para que no me lo preguntéis más. Estamos trabajando en ello. Somos muy positivos. El club ha anunciado la cuarta palanca. Mañana veremos si podemos salir con el 100%. Tenemos hasta dos horas antes del partido. Tenemos tiempo hasta mañana y somos muy optimistas”.