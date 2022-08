¡Nueva temporada en España! Grandes técnicos sueñan con LaLiga

LaLiga Santander 2022/23 promete mucho espectáculo sobre el césped, pero también en los banquillos. Carlo Ancelotti, Xavi Hernández y Diego Pablo Simeone, aunque no son los únicos, afrontarán múltiples desafíos y batallas que, por distintos motivos, exigirán el máximo de los técnicos, entre los que también destaca el estreno en España de Gennaro Gattuso con el Valencia, el regreso de Ernesto Valverde a Bilbao o el retorno de Diego Martínez (Espanyol), Rubi (Almería), Pacheta (Valladolid) o Míchel (Girona) a Primera.

En el caso de Ancelotti, el entrenador del Real Madrid y vigente campeón de Liga, los retos están más que claros. Colectivamente, conservar el hambre por ganar títulos no será sencillo, con una plantilla saciada tras la pasada campaña, en la que consiguieron Liga de Campeones, Liga y Supercopa de España. Para ello, tendrá que seguir confiando y apostando por el liderazgo de la experiencia de los veteranos, renacidos y mejorados desde su llegada el año pasado, y por la energía de los más jóvenes, con Vinicius Jr. a la cabeza, y los nuevos fichajes, ansiosos por obtener títulos con la zamarra blanca.



Además, a nivel individual, 'Carletto' deberá intentar no caer en la autocomplacencia que ofrece el éxito para encontrar la motivación que le impulse a superarse personalmente, logrando por primera vez en su trayectoria repetir un título de Liga (ha ganado las cinco grandes ligas europeas, pero todas en una sola ocasión), o bien ampliando su leyenda en Liga de Campeones, donde ya es el entrenador con más trofeos (4) y más finales (5).



Uno de sus principales rivales será el FC Barcelona, con Xavi Hernández dirigiendo a la plantilla blaugrana en su primera temporada completa. Sus inicios en el banquillo del Camp Nou fueron tan abruptos como la salida de su predecesor, Ronald Koeman, y el impacto de su llegada no fue suficiente para pelear por títulos, aunque mejoró la imagen general del equipo y revitalizó la moral del vestuario y la afición.

El de Terrassa ahora sí ha podido contar con una pretemporada completa para preparar a sus pupilos para todo lo que viene, quizá el curso más importante en la historia reciente del Barça si tenemos en cuenta su situación financiera, la enorme inversión realizada y los recientes fracasos en Liga y en Europa, aunque la campaña estará cargada también de expectativas y ganas de revancha.



Xavi, siendo un hombre de la casa, criado y educado en La Masía, tiene ante sí una empresa encomiable, la de devolver al Barcelona a la cumbre del fútbol español y mundial, y la ingente cantidad de refuerzos, a priori de calidad, que ha recibido este verano le coloca en una tesitura complicada, que le ofrece todas las herramientas para armar un equipo altamente competitivo, pero le deja sin excusas (a él y la directiva del club) frente al fracaso.

Otro entrenador con ganas, que no necesidad, de reivindicarse tras la pasada campaña es Diego Pablo Simeone, que cumplirá a finales de 2022 su undécimo aniversario como inquilino del banquillo del Metropolitano, cuya parroquia le idolatra como una de sus más apreciadas leyendas. Convertido prácticamente en parte del escudo atlético, el 'Cholo' buscará ampliar un palmarés que ya le sitúa, con ocho títulos, como el entrenador más laureado de la historia rojiblanca, mientras mantiene y refuerza la competitividad y la esencia de los valores del Atlético de Madrid y su vigencia como uno de los grandes clubes de España y de Europa.



Sin embargo, su gran asignatura pendiente, y por tanto su mayor reto, se encuentra fuera de las fronteras españolas, en la Liga de Campeones, aunque no quitará ojo a una Liga de la que fue campeón en 2014, y más recientemente, en 2021. Ser campeón de Liga justamente es lo que persigue el Sevilla desde hace unos años, en los que, de la mano de Julen Lopetegui, peleó hasta el final.



