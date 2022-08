Real Madrid se preocupa con Frankfurt, de Borré: 'tenemos desventajas'

A seis días de que el Real Madrid se dispute el primero de los seis títulos a los que aspira en la nueva temporada, su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, admite "algunas desventajas" respecto al rival en la Supercopa de Europa, el Eintracht alemán, más rodado en su físico, pero mostró su ambición para "luchar" por ganar todas las competiciones.

"Tenemos algunas desventajas respecto al Eintracht que empieza su temporada antes, pero jugaremos para ganar", advirtió 'Carletto' en una entrevista con Uefa. "Miramos hacia adelante y no hacia atrás. Las victorias del año pasado refuerzan lo que creemos, pero tenemos que centrarnos en los próximos partidos. En esta próxima temporada hay seis títulos en juego y queremos luchar por todos ellos", marcó como ambicioso objetivo.



Tras estudiar la pasada temporada del Eintracht, recordó el técnico madridista la exhibición de su rival en el Camp Nou para eliminar al Barcelona de Xavi Hernández de competición europea, antes de acabar conquistando la Liga Europa. "El año pasado, el Eintracht logró algo especial porque no estaba entre los favoritos. Hicieron grandes partidos, ganando al Barcelona en el Camp Nou con un estilo de fútbol de contragolpe, con gran atención a la defensa y a las transiciones a gran velocidad", valoró.



El Real Madrid también dejó momentos para el recuerdo, con sus remontadas en la Liga de Campeones hasta proclamarse campeón, que aún siguen presentes: "Es un recuerdo muy fresco. Hubo una química muy especial con la afición y el estadio. Todas las remontadas que hicimos las conseguimos en nuestro estadio, gracias a ese empuje que vino de la grada. Siempre hay que creer, nunca hay que rendirse. Al fin y al cabo, jugamos contra equipos muy fuertes. Era inevitable que sufriéramos".



Y resaltó como su grupo de jugadores mantienen el mismo hambre de éxito. "Estamos preparados. El equipo ya está en plena forma. La alegría y la satisfacción que se siente después de estas victorias tienden a quedarse, haciéndote sentir que nadie debería ocupar tu lugar. Y eso es una motivación muy fuerte para seguir ganando", manifestó.



La llegada a su equipo de Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni, admite Ancelotti que fortalece su bloque, aunque recuerda que ha perdido piezas que hicieron historia en el Real Madrid.



"Tenemos dos jugadores nuevos que están entre los mejores del mundo en su función. En primer lugar, su calidad aumenta la capacidad física y técnica del equipo. Tienen que adaptarse al grupo y que el grupo se adapte un poco a ellos. No hay que olvidar que los tres que se fueron, Marcelo, Isco y Bale, han hecho historia para este club en los últimos años. Esperamos que los nuevos puedan repetir las hazañas de los que se han ido", deseó.



