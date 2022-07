Real Madrid, el reto antes de de la Supercopa contra el Frankfurt

El Real Madrid afronta el partido amistoso frente a la Juventus de Turín de la madrugada de este domingo (4:00 horas CEST, -2 GMT) con el claro objetivo, señalado por su técnico Carlo Ancelotti, de probar el once titular que pondrá en liza el próximo 10 de agosto en la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Fráncfort.



“Hay que tener en cuenta los que ganaron la Champions (ríe)... Es en realidad una continuación de la temporada pasada, queremos cerrarla realmente con este título", aseguró en zona mixta tras el empate (2-2) contra el América de México.

Palabras que desvelan cuál va a ser uno de sus onces durante el encuentro frente a la Juventus, ya sea de salida o tras el descanso. Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema formaron la alineación titular que derrotó al Liverpool en París 1-0 hace dos meses y un día y, si no hay ningún contratiempo, lo harán en Helsinki (Finlandia) el 10 de agosto.



Un once tipo que Ancelotti podrá formar frente al Juventus tras recuperar ayer jueves al español Dani Carvajal después de una semana ausente por una lesión en el tobillo durante un entrenamiento ya en Estados Unidos. A pesar de no estar al mismo nivel físico que sus compañeros, el plan es que tenga minutos frente al Juventus, e incluso el técnico italiano dispuso la alineación al inicio del último entrenamiento llevado a cabo este viernes.



Dicho encuentro será el último de pretemporada para el Real Madrid en una gira estadounidense, la primera desde 2019 debido a la pandemia del coronavirus, en la que hasta el momento cosecha una derrota frente al Barcelona (0-1) y un empate contra el América (2-2). Por su parte, la Juventus venció al Guadalajara 2-0 en su primer compromiso y empató contra el Barça 2-2 hace dos días. El partido entre dos equipos históricos como el Real Madrid y la Juve supondrá otro reencuentro de Ángel di María, recién fichado por el club italiano, con el conjunto blanco del que se marchó en 2014.



El lugar del choque será un Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (California) del que el Real Madrid guarda un buen recuerdo ya que en la pretemporada de 2010 lo visitó con una victoria 2-3 frente a Los Ángeles Galaxy.



EFE