Alerta máxima en Barcelona: Bayern Múnich preguntó por tres jugadores

Bayern Múnich se prepara para la temporada 2021-22 con un objetivo claro: volver a figurar en la Champions League. Para ello, el cuadro que ahora dirige Julian Nagelsmann necesita reforzar algunas posiciones.



Recordemos que para este periodo se fueron referentes como David Alaba (Real Madrid), Jérôme Boateng (por definir) y Javi Martínez (Qatar Sports Club).

Hace un buen tiempo que el Bayern viene buscando laterales derechos de proyección y gran nivel, pero las cosas no han salido del todo bien. Bouna Sarr no ha logrado ser competencia para Benjamin Pavard, aspecto que deja a Joshua Kimmich como único capaz de suplirlo cunado es estrictamente necesario (recordemos que su posición natural es de mediocentro).



Según informó la cadena radial española ‘RAC1’, los bávaros buscarían alternativas en la plantilla del Barcelona. Hay laterales derechos de sobra y alguno podría ser solución.

​Sergi Roberto, Emerson Royal y Serginho Dest son los objetivos del campeón alemán. Ya preguntó por ellos, analizó posibilidades, pero no entró en detalles con alguno. Eso sí, la opción Dest viene sonando hace un buen tiempo, desde que militaba en el Ajax, y podría ser el elegido.



Ahora bien, no todo es tan sencillo. El diario ‘Mundo Deportivo’ aseveró que la operación podría caerse con facilidad porque ninguno de los tres tiene intenciones de dejar las filas blaugranas.



“La voluntad de los tres es seguir en el Barça. Dest, que ha empezado a entrenar antes de tiempo, quiere consolidarse como lateral derecho, Emerson sueña con jugar en el Camp Nou y a Sergi Roberto no le seduce la Bundesliga”, expresa el medio catalán.



Roberto podría ser el único en dar su brazo a torcer, teniendo en cuenta que desde hace un año le buscan club. El problema pasa por sus características: organizativo, creativo, no tan veloz... Algo que ya se tiene con Pavard y justamente lo que se busca es una “flecha larga”: rápido, hábil en el 1 vs 1, ágil, desequilibrante.