¡Todo sea por Haaland! Chelsea sacrificaría a una de sus estrellas

Pasan los días en el mercado europeo y se conocen cada vez más detalles de futuros bombazos. Chelsea, vigente campeón de la Champions, confía en poder concretar a otra estrella mundial.



El cuadro londinense aparece como principal interesado en Erling Haaland, pero Borussia Dortmund está poniendo todas las trabas posibles para conservar a su joven estrella.

Hace unos días, el diario ‘Bild’ de Alemania informó que los ‘Blues’, encabezados por el multimillonario Román Abramóvich, estaban alistando una suma estratosférica por la perla noruega.



Se hablaba de 175 millones de euros, convirtiéndose así, de darse, en el segundo fichaje más caro de la historia. Ahora bien, desde la directiva del Dortmund parece no ser suficiente.



Como el cuadro teutón viene de vender a Jadon Sancho por 85 millones de euros al Manchester United, los altos mandos del equipo no consideran vital el monto que puedan ofrecer por Haaland. Lo realmente importante, así lo detallan medios europeos, pasa por el jugador que pueda suplir al delantero.

Con esto sobre la mesa, Chelsea tendría pensado incluir en la operación a una de sus estrellas en ataque. Ahora bien, se habla del trueque, pero no de la cantidad monetaria que se agregaría.



Así las cosas, el apuntado sería ni más ni menos que Timo Werner, el punta que llegó en verano pasado como la gran estrella del equipo. A pesar de romperla en la Bundesliga con el RB Leipzig, su temporada en Inglaterra fue bastante discreta. Especialmente de cara a puerta.

​En la Premier League anotó apenas seis goles en 35 partidos y los hinchas lo recuerdan más por los innumerables fallos que protagonizó.

​Claro está, su exitoso paso por Alemania es recordado y en dicho sentido sería una opción interesante para el Dortmund, teniendo en cuenta que no se vería obligado a comprar el sustituto de Haaland sino que aprovecharían la inclusión de un delantero de élite.

La pregunta es, ¿Abramóvich dará la orden de dar a Werner (avaluado en 65 millones de euros) junto con 175 millones netos?