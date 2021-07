¿América deja ir a su joya? Indican que 'Santi' Moreno va al exterior

Santiago Moreno, ausente en la convocatoria de los 'Diablos Rojos' para el partido de Copa Sudamericana frente a Paranaense, podría irse a un club en el exterior. Las ofertas por el atacante caleño no se detienen y según el periodista colombiano Francisco 'Pacho Vélez, irá a la MLS.

"Me informan que el Portland Timbers (MLS) sería la nueva casa de Santiago Moreno jugador del America. Esperamos que el América oficialmente anuncie qué va a pasar", indicó en un trino. Dicha información fue replicada por Diego Rueda, quien aseguró que otro club que está metido en la pelea por 'Santi' es Atlanta United.



Cabe recordar que Moreno se perdió el estreno por Liga 2021-II, que terminó en triunfo frente al Junior. Para la vuelta de los octavos de final en la Sudamericana tampoco aparece en la lista. Según información desde el departamento médico del club, presentó una gastroenteritis que no le permitió entrenarse con normalidad.



Esta no es la primera vez que el atacante escarlata que esta temporada luce la '10', está en los planes de un equipo extranjero. Sin embargo, todo dependería del aval del técnico Juan Carlos Osorio. La negociación iría por buen camino y es muy posible que consiga su primera experiencia internacional. De ser así, se convertiría en compañero de los colombianos Yimmi Chará, Dairon Asprilla y Diego Chará.



El nombre de Santiago Moreno ya estuvo vinculado a equipos en Brasil, además del Leeds inglés y el Rangers de Escocia. Amanecerá y veremos...