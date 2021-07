Nacional pagó caro la bipolaridad en Envigado: análisis del empate

Atlético Nacional no pasó del empate 2-2 con Envigado Fútbol Club en el inicio de la Liga II-2021. Los verdolagas habían tenido un gran primer tiempo, donde generaron varias opciones de gol, sacó figura al arquero contrario y hasta le anularon una anotación que con el VAR hubiese contado. En el segundo tiempo, el equipo no pudo mantener la intensidad y Envigado le tomó la mano y con un par de variantes lo complicó, al punto que con un hombre de más no pudo llegar con claridad al arco contrario. A continuación, cinco aspectos del empate verde con sabor a derrota en el Polideportivo Sur.

Eficacia: Si bien en el primer tiempo anotó dos goles, Nacional generó tres más sin contar el gol de Duque que fue anulado por presunto fuera de lugar. Dos jugadas mano a manos clarísimos que hicieron figura al arquero Felipe Parra, sumado a varias aproximaciones en el segundo tiempo que no fueron tan determinantes, pero que con un poco más de calma, podrían haber sido goles. Si se toma el vaso medio lleno, jugadores como Jarlan Barrera y Jefferson Duque siguen en vena goleadora, pero con el vaso medio vacío, ya son seis partidos oficiales, donde los dirigidos por Alejandro Restrepo no sacan los tres puntos.



Intensidad: Nacional fue un equipo con mucho ímpetu, ganas de llevarse por delante a su rival y avasallante en la primera media hora de juego. Pero el tanque de oxígeno se fue acabando, no regularon en su momento y en el complemento fue sometido. Incluso con el rival cuando estaba en inferioridad numérica.



Liderazgo: Sin tener en cancha a los nuevos refuerzos, Nacional careció de un jugador en el campo que fuera el líder y el estandarte del equipo. Geisson Perea gritaba e intentaba sacar al equipo del fondo, pero luego no se escuchó su voz. Bryan Rovira en constante irregularidad, Andrés Andrade le falta mucho para retomar su nivel y Jefferson Duque es un jugador experimentado, más no es líder (son dos cosas diferentes). Intentaron, pero se quedaron en eso, en solo intentos, poca continuidad.



Flojo desempeño del arquero Mier: En los últimos dos partidos oficiales de Kevin Mier con Nacional le marcaron cinco goles, de los cuales tres fueron similares, en el sentido que el salía a achicar, pero dudaba y eso en un arquero es fatal. Contra Bucaramanga estuvo comprometido y tuvo mucho que ver en Envigado. Sin descalificarlo, pero un equipo como Nacional, cuyas llegadas en contra no son muchas, sus arqueros deben estar prestos para evitarlas. Esa es la diferencia entre un equipo que compite por títulos y otro que participa. Bien lo decía el maestro Gabriel Ochoa Uribe “deme un buen arquero, un buen delantero y con el resto me defiendo”.



Actitud y aptitud: No todo fue malo en este Nacional, en el momento que tuvieron aire y fluidez, fue un equipo con una buena propuesta de juego, jugando por banda, por interior, filtrando, teniendo a un frente de ataque muy dinámico y que le brindó muchos dolores de cabeza a su rival. Pero los partidos no duran 50 minutos y esa es la gran enseñanza para este juego que deben aprender.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8