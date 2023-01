Barcelona pide un trueque para el Atlético de Madrid: dieron el OK

Joao Félix abandonó al Atlético de Madrid convirtiéndose en el fichaje del Chelsea de la Premier League. El delantero portugués ya debutó en su nuevo club, y no le fue para nada bien mirando la tarjeta roja cuando su equipo más lo necesitaba en un derbi londinense contra el Fulham en condición de visitante. Joao quería salir como fuere del cuadro colchonero y se cumplió su anhelo por un año en condición de cedido.



El Atlético de Madrid quiere fichar un delantero con el objetivo de suplir a Joao Félix y se habrían decantado por un jugador del Barcelona que tampoco la pasa bien siendo suplente en el conjunto culé como lo es Memphis Depay. El atacante neerlandés es el candidato y ya habría dicho que sí al interés de los madrileños, pero no se lo pondrán tan sencillo.

Tras analizar el futuro de Memphis Depay, saben que está bajo la sombra de Robert Lewandowski, por lo cual, sería complicado verdaderamente que el neerlandés sea titular ganándole la pisada al polaco. Sin embargo, el otro problema es que, aunque no sume muchos minutos, el FC Barcelona no quiere perder a un delantero cuando no tienen un recambio para el polaco, y más cuando en los próximos partidos ligueros no puede jugar el ex Bayern de Múnich.



Con el interés de Atlético de Madrid por Memphis Depay, el Barcelona no les dejará el camino sencillo a los colchoneros por dos razones. Lo ven como un rival directo en LaLiga, Copa del Rey y en las competencias futuras europeas, y segundo, no o ven viable si no encuentran un revulsivo para Memphis Depay. Por esta razón, los catalanes pensarían en un trueque con el Atleti.

A bajo precio, podrían esperar que Memphis Depay abandone las filas del Barcelona sabiendo que en julio culminará su contrato con los catalanes, pero la realidad es que el Atlético de Madrid quiere a Memphis ya ante la salida de Joao Félix. Barcelona por su parte, no quiere perder a Depay siempre y cuando encuentre a su reemplazo y por esta situación, accederán a dar al neerlandés por medio de un trueque.



Aunque no es la misma posición, los ojos de los directivos del Barcelona se han puesto en Yannick Ferreira Carrasco. El belga de 29 años de edad sería la condición para pensar en darle al Atlético a Memphis Depay. Diego Simeone se ha decantado por utilizar a Carrasco por lo general en su plantilla, por lo cual, la propuesta está en manos de los directivos del Atleti si deciden finalmente en acceder a esta condición.



Pero, así como Memphis Depay, y aunque suma más minutos que el jugador del Barcelona, Yannick Ferreira Carrasco tampoco ha tenido la mejor temporada en la zona ofensiva. Sin embargo. el Atlético de Madrid tampoco ve con buenos ojos salir de jugadores con facetas ofensivas. La Premier también está expectante esperando lo que suceda con el extremo de Bélgica.