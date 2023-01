Siete fichas del Barcelona quedan libres: ¿A quiénes intentan renovar?

Los porteros Iñaki Peña y Arnau Tenas; los defensas Héctor Bellerín, Marcos Alonso y Sergi Roberto; el centrocampista Sergio Busquets y el delantero Memphis Depay finalizan su relación contractual con la entidad azulgrana el próximo 30 de junio y, por lo tanto, son libres para negociar su futuro a partir de este domingo, 1 de enero.

Son siete casos muy diferentes:



1. Iñaki Peña En marzo cumplirá 24 años. En el club se valora mucho su nivel, que mejoró ostensiblemente después de la cesión de media temporada (2021-22) en el Galatasary turco, y le ha ofrecido una renovación por tres años. Todo apunta a que renovará su contrato.



Renovación

​

2. Arnau Tenas Es el titular del filial y está en dinámica del primer equipo. Su futuro está en función del de Iñaki Peña, si el alicantino renueva, seguramente Tenas no continuará.



Incógnita



3. Héctor Bellerín Llegó con la carta de libertad en verano procedente del Arsenal y con un sueldo bajo (400.000 por curso). Ha suscitado muchas dudas y sus deficiencias se dejaron ver en el partido europeo ante el Bayern de Múnich, ya que erró en los dos tantos.



No continuará



4. Sergi Roberto Renovó por una sola temporada en la campaña anterior cuando todo apuntaba a que no continuaría. Ha vuelto a tener problemas de lesiones, pero cuando ha tenido continuidad, ha rendido a buen nivel.



Incógnita



Marcos Alonso Se ha ido aposentado en el equipo y ha cubierto bajas de titulares con solvencia. También firmó por una temporada, pero fue a causa del 'fair play' financiero que lastró las cuentas de la entidad.



Renovación



6. Sergio Busquets Xavi apuesta por su continuidad, pero Sergio tiene ofertas para jugar en Miami la próxima temporada. El Barcelona le ha ofrecido prolongar su compromiso, bien seis meses (hasta finales de 2023) o una temporada más (junio 2024), pero tiene que decidirse. Se ha marcado febrero como plazo máximo.



Incógnita



7. Memphis Depay Después de dos años en el Barcelona, el holandés apenas despuntó algo en los primeros partidos de azulgrana, a partir de entonces ha tenido unas cuantas lesiones, la última justo antes del Mundial. No parece que vaya a abandonar el equipo en el mercado invernal, ni tampoco que renueve.