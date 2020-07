¿Rifirrafe con Piqué? Luis Suárez sale al frente y pide autocrítica

El uruguayo Luis Suárez fue el primer jugador del Barcelona en demostrar autocrítica ante los malos resultados de su equipo, de la manera como se le escapó la punta, y prácticamente el título a manos del Real Madrid, y hasta comentó lo que piensa del VAR.



Mientras que Gerard Piqué culpó a terceros, el charrúa demostró otra actitud en charla con ‘Mundo Deportivo’.



“En la Liga hay que ser autocríticos: la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes de que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa. Ahora, por nuestro orgullo y por el prestigio del Barça, hay que ganar los dos partidos que nos quedan y luego centrarse de lleno en el único título que podemos pelear, que es la Champions”, dijo Suárez, ya resignado en la Liga de España.



Y advirtió que la Champions, lo único que puede salvar la temporada, es para jugarla con toda la concentración, para no pasar por la pena que se vive en el campeonato local. “Si los que estamos dentro del plantel, rendimos a la altura de por qué estamos en este club, podemos pelearle a cualquiera. Un fallo en un partido puede costar caro, por eso tenemos que estar muy atentos y necesitamos de todos para poder conseguir la Champions”, apuntó.



Y cuando le preguntaron sobre el VAR, y su influencia en el descalabro, el delantero uruguayo fue en contravía del pensamiento de Piqué. “Minimizar los detalles del VAR a veces es difícil. Sí que Gerard y el presidente hicieron públicas sus manifestaciones, pero creo que los rivales también estaban peleando cosas importantes como el Athletic, el Getafe… y eran ellos los perjudicados. En esta ocasión no solo salíamos perjudicados nosotros, pero creo que no hay que buscar tantas excusas, sino ser autocríticos y afrontar la realidad”.