Escándalo en Boca por supuesta pelea: Cardona y Villa, en la colada

Se armó todo un lío en Argentina por cuenta de la situación interna en Boca Juniors. Desafortunadamente en el centro de la polémica estarían involucrados Edwin Cardona y Sebastián Villa.



Todo el rumor explotó gracias a la sorpresiva suplencia de los señalados, cuando todo apuntaba a que serían titulares...

Para el domingo estaba programado el duelo frente a Newell's, pero debido al mal tiempo en Buenos Aires tuvo que ser pospuesto para este martes. Las cosas raras empezaron en la previa.



Tanto Cardona como Villa y Zambrano aparecían siendo titulares. La prensa argentina informó que en la práctica del lunes seguían en el primer equipo, pero algo pasó y terminaron siendo suplentes.



Así pues los medios locales especularon con una supuesta pelea al interior del grupo. Al parecer, Cardona protagonizó todo al tener un encontronazo con Agustín Almendra y Villa junto a Zambrano aparecieron en la ecuación después. Eso explicaría la salida de los tres extranjeros, pero queda la duda con el volante argentino que se mantuvo en la titular.



Eso sí, durante el encuentro los dos cafeteros saltaron al terreno mientras que el peruano se quedó en el banco de suplentes.

Terminado el compromiso en La Bombonera con empate a cero, el entrenador Sebastián Battaglia quiso dar claridad al tema y negó por completo pelea alguna. Así mismo explicó las salidas de los señalados.



“Los tres cambios fueron producto de un malestar que tenían los tres, una intoxicación que tuvieron. Zambrano directamente no salió a hacer la entrada en calor. Se quedó en el banco de suplentes, se sentía muy mal. Edwin (Cardona) y Villa hicieron un esfuerzo enorme, la verdad que los necesitamos. En el momento en el que les tocó estar, hicieron un gran esfuerzo para ayudar al equipo. La planilla del otro día es verdad incluía a ellos tres, pero hoy a la mañana nos encontramos con esta situación y tuvimos que repensar el partido de otra manera”, fueron sus razones.



Y sobre la supuesta pelea: “Eso es mentira, lo desmiento completamente. Nada que ver. Se instalan un montón de cosas, uno a veces tiene que escuchar cada cosa que si salimos a aclarar todo, no se puede vivir. La realidad es que hicieron un gran esfuerzo tanto Villa como Cardona por entrar y ayudar en los minutos que estuvieron en la cancha. Carlos (Zambrano) lamentablemente no se sentía bien como para poder participar”.