Zapata y Muriel, tranquilos: Gasperini y su continuidad en Atalanta

Gianpiero Gasperini tiene sus complicaciones, como todo el mundo. Basta preguntarle a Alejando 'Papu' Gómez. Pero en el caso de Duván Zapata y Luis Muriel, es más que un buen jefe.

El DT de Atalanta viene de celebrar una victoria muy importante en el Calcio contra Juventus (1-0), justamente gracias a una anotación de Zapata, y es una de muchas motivaciones para no moverse del club y de Bergamo.



Según Sport Mediaset de Italia, sur enovación hasta 2024, con opción hasta 2025, ya está en marcha.



"Hoy firmamos, pero el acuerdo estaba vigente desde hace algún tiempo. No es otra cosa que mi agradecimiento a esta familia y este entorno lo que me está dando enormes gratificaciones. Hay un sentimiento que va más allá del fútbol con el Percassi y con el medio”, es la declaración que el sitio de noticias le atribuye al entrenador.



Por eso ahora solo piensa en mejorar el rendimiento de su escuadra: "La preparación de este año fue anómala tanto para la Eurocopa como para la Copa America -explicó-. Llegaron jugadores en distintas épocas y se diferenciaron individualmente. Tuvimos algunas dificultades y lesiones musculares que nunca habíamos tenido después de los primeros días. Pero son situaciones que se están resolviendo y de ellas estamos saliendo”, dijo. Una de esas bajas importantes fue la de Muriel.