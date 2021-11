¿Último tren para Edwin Cardona? Boca Juniors decide si va por él o no

Uno es la consecuencia de sus decisiones. En la profesión y en la vida. Y Edwin Cardona ha decidido llegar al último día de su contrato con Boca Juniors sin saber si podrá seguir, como es su deseo, o si tendrá que buscar nuevos rumbos.

Este martes 30 es el día señalado para que el equipo argentino decida si se hará o no, de manera definitiva, con los servicios del jugador.



Dirán que la disciplina, que si el viaje a Colombia, que los escándalos... Pero nadie dirá que le falta compromiso o que no ha hecho algún esfuerzo para hacer saber que lo que quiere es quedarse.

De su parte lo ha hecho todo. Pero del lado del Consejo de Fútbol de Boca simplemente no hay señales. Saben que si quieren quedarse con él deben negociar con Tijuana sobre la base de 5 millones de dólares, además de pactar un salario con reducciones, propias no solo de la situación económica del fútbol local sino por el propio comportamiento del jugador, tantas veces señalado por los críticos locales con términos duros como 'poco profesional'.



Aunque se entiende que se trata de un talento que no tiene comparación en la plantilla actual, también está el costo y esa incertidumbre de no saber si el compromiso y el buen juicio del momento se quebrará en algún momento. Decisiones como aquella de viajar a Colombia en vez de apoyar el equipo en Copa Libertadores justo después de la Copa América, le pasan factura hoy y todos los días.



Así que Cardona hoy no sabe nada, aunque tiene pistas: no hay una sola llamada, un comentario a sus representantes, una señal que haga pensar que correrán el riesgo de tenerlo. Tal vez por eso su familia y está de vuelta en Medellín. Se habla de ofertas de Medio Oriente que no tendrían mucho piso en la realidad, pero es un hecho que a México no irá para quedarse. Buscará opciones y todo lo que se aparezca es discutible. Claro, el plan A es Boca. Pero si no es recíproco, no hay discusión.