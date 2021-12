Boca falló y jugaría Copa Suramericana: ¿hay opción de Libertadores?

Boca Juniors no pudo este martes con Newell's Old Boys en La Bombonera (0-0) y perdió la gran posibilidad de meterse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2022.



En cuanto a los colombianos, tanto Jorman Campuzano como Frank Fabra fueron titulares y Edwin Cardona junto con Sebastián Villa ingresaron en la segunda parte. Eso sí, Jorman fue la figura del partido.

Con el punto conseguido en casa, Boca llegó a 59 unidades en la tabla anual (reclasificación en Colombia) y perdió la oportunidad de pasar a Estudiantes que tiene 60.



A falta de dos jornadas para terminarse el torneo local, el equipo xeneize quedó dependiendo por completo de un tercero. No solo le bastará con lo que haga frente a Arsenal y Central Córdoba.



Vale aclarar que Argentina tiene seis cupos a la Conmebol Libertadores, de los cuales dos ya están definidos (Colón y River por ser campeones de Liga). Resta el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores del año que por supuesto no tengan cupo ya.



Precisamente la Copa aparece como el principal aliado del cuadro dirigido por Battaglia. Y es que ya está clasificado a la final, razón por la que espera rival entre Talleres de Diego Valoyes y Rafa Pérez o Godoy Cruz. En caso de levantar el trofeo, el pase a Libertadores será un hecho.



En caso de ganarle el pulso a Estudiantes en las dos jornadas que faltan, clasificaría pero no de manera directa sino que a fase previa.