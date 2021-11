Un paso más lejos de River, ¿otro más cerca a Brasil? ¿Sería traición?

Marcelo gallardo entiende que el momento puede ser ahora: acaba de ser campeón de Argentina con River Plate y tiene varias ofertas sobre la mesa. ¿No es mejor decir adiós, en la cumbre, que arriesgarse a una mala racha?

El tema da vueltas en la cabeza del DT y en la directiva de River Plate, que cada día ve más lejos de sus toldas al entrenador más exitoso de su historia.



La preocupación ahora es a dónde irá, pues para mucho el rumor que más toma fuerza actualmetne representaría una traición: Gallardo podría aterrizar en Brasil.



La información de la prensa en ese país tiene que ver con la decisión de reactivar un acercamiento que se frustró en el pasado pero que ahora podría estar más despejado. Flamengo, que viene de perder la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras, sería el destino del entrenador argentino, a quien ya tentaron cuando se fue Jorge Jesús.







Renato Gaúcho, DT actual, ya dejó en el aire un sabor a despedida: "A esta hora es difícil hablar. Lo más importante de todo fue que en ese tiempo yo busqué dar el máximo de mí con el grupo. Mi contrato termina el próximo día 30. La decisión es de la dirección de Flamengo".



Justamente se dice en Brasil que, de tener el OK de Gallardo, le comunicarán de inmediato a Renato la decisión de no prolongar el contrato, pues ya no solo se perdió la LIbertadores sino que en el torneo local está cerca de coronarse Atlético Mineiro. ¿Será Brasil el destino? Lo cierto es que no hay traición cuando se habla de ofertas de trabajo y ahí 'el muñeco' está en total libertad de elegir lo que considere más favorable.