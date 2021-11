Declaración de Marcelo Gallardo que rompió corazones en River Plate

Marcelo Gallardo amaneció como campeón de Argentina, una vez más, al mando de River Plate. Pero en vez de la euforia y la fiesta, lo que hay en sus palabras es el temor de muchos hinchas: un inminente adiós.

El más exitoso entrenador de la historia del club se refirió a sus sentimientos ahora que ha coronado otra temporada llena de felicidad. Y no fue para nada optimista.



"Estoy terminando mi contrato. Es la primera vez que estoy ante una posición donde mi vínculo está finalizando. Le he dado todo a este club, hasta hoy. Esto demanda mucho esfuerzo y energía a tope. Creo que merezco la posibilidad de replantearme. Lo voy a reflexionar. No lo hice hasta ahora porque mi cabeza no debía estar en otro lado", dijo.



"A partir de ahora, después de haber sido campeón, me lo replantearé seriamente. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con mucha energía y el desgaste ha sido grande en estos años, más allá de las alegrías de los títulos. Vivo esto con mucha intensidad y no quiero relajarme porque le haría un mal al club", añadió, como anticipando un ciclo cumplido.



Vale mencionar que el de Gallardo es el nombre que más suena para suceder a Óscar Washington Tabárez en la Selección de Uruguay. ¿Aceptará? Parece que es su hora.