El ‘Pibe’ Valderrama sobre el escándalo de la B: ‘Vergüenza mundial’

Carlos Valderrama explotó por el escándalo que se presentó este fin de semana en el Torneo BetPlay 2021 y el polémico y sospechoso partido entre Llaneros y Unión Magdalena, que ganó el ciclón 1-2 en los últimos minutos, y que significó su ascenso a la Liga BetPlay 2022.



El ‘Pibe’ habló este martes sobre lo sucedido y no pudo ocultar su “vergüenza” por el manto de dudas que rodea el ascenso de su querido Unión.



“Qué vergüenza, qué pena, tengo pena. Yo soy deportista, eso no se puede hacer. Esto es una vergüenza mundial para el fútbol colombiano. No sabemos quién tiene la culpa, pero esto no es solo del Unión. El fútbol colombiano, mundialmente, estamos listos, liquidados. Tengo pena”, aseveró Valderrama Palacio.



El exfutbolista, referente del fútbol colombiano, pidió que las investigaciones anunciadas por Dimayor, sus comisiones y hasta la Fiscalía General de la Nación, lleguen hasta “el final”.



“Esto no se puede permitir, hay que llegar hasta el final con las investigaciones. Nosotros como deportistas no podemos apoyar una cosa de esas. Ni en Pescaíto pasa eso, ni acá, que haremos una integración, pasa. En el fútbol no puede pasar una cosa de estas”, manifestó el ‘Pibe’.



Valderrama siguió hablando fuerte: “El problema no es el Unión. Esto hubiese sucedido con otro equipo y tampoco lo hubiese permitido. Tiene que pasar algo, no podemos permitir esto. No es que pase y no haya castigo, porque nunca vamos a sentar un precedente. Queremos que haya un castigo”.