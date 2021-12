Hasta Carlos Vives lamentó el polémico ascenso del Unión Magdalena

No para la polémica en Colombia y el mudo por el criticado ascenso del Unión Magdalena a primera división. En esta oportunidad, Carlos Vives, confeso hincha del ‘Ciclón’, se lamentó en redes sociales por lo ocurrido.

En su cuenta de Twitter, el reconocido cantante samario aseguró que su deseo es ver al equipo de sus amores de nuevo en la Liga BetPlay, tal y como ocurrió en 2019, pero las formas no se negocian.



“Yo quiero al Unión en la A pero no así”, trinó Vives en medio de la gran polémica. Como era de esperarse la publicación se colmó de interacciones, algunos aplaudiendo el mensaje, otros, en su mayoría hinchas del Unión, criticándolo duramente.



A pesar de las críticas que ha recibido el equipo dirigido por Carlos Alberto Silva, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, ya confirmó que hasta que no se pruebe nada, el Unión jugará en primera el 2022 y podrá disputar la final del Torneo BetPlay con Cortuluá.