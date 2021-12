¿Habrá final Unión Magdalena vs Cortuluá? Presidente de Dimayor aclara

El escándalo entre Unión Magdalena y Llaneros sigue dando de qué hablar en el fútbol colombiano. Aunque la investigación correspondiente inició para esclarecer lo sucedido, el presidente de la Dimayor aseguró que de momento se debe seguir con el formato del Torneo BetPlay 2021.

En diálogo con el programa ‘6AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, Fernando Jaramillo reveló en qué va el proceso de investigación y cuáles serán los pasos a seguir mientras todo se resuelve.

​

Primera que nada, el presidente de la Dimayor aseguró que “​esto no es más de lo mismo, es un compromiso institucional” y por ello la idea es sentar el precedente para un cambio profundo en el fútbol colombiano. “El proceso de cambio viene definitivamente y los clubes están comprometidos con esos cambios”, detalló.



Respecto a la investigación por lo ocurrido el sábado en Villavicencio, Jaramillo expresó que hay “más de 48 pruebas” para resolver “con celeridad y en conjunto qué fue lo que pasó... queremos encontrar la verdad”. Así mismo confirmó que la Fiscalía investigará también debido a la denuncia penal interpuesta por el abogado Mario Iguarán.



Ahora bien, el Presidente dejó claro que “se debe respetar el debido proceso” y en dicho sentido sigue en pie la final del Torneo BetPlay entre Unión Magdalena y Cortuluá: “tenemos que respetar el debido proceso, independientemente de las imágenes que vimos. Eso significa que el torneo y el ascenso sigue... la final se va a jugar. Hasta que no tengamos las pruebas suficientes no se va a tomar ninguna acción”.



Lo anterior aclara por completo el panorama. Mientras no se demuestre nada en su contra, el ‘Ciclón’ se mantendrá como uno de los ascendidos para el 2022 y en dicho sentido tiene el derecho a jugar la final del Torneo contra el cuadro de Tuluá.