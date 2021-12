La advertencia de Martín Liberman a Colombia por el escándalo de la B

El partido que Llaneros FC perdió 1-2 con Unión Magdalena, en una sospechosa actuación de los jugadores locales y que provocó el ascenso del equipo de Santa Marta, no para de ser punto de discusión y polémica en Colombia y en varias partes del mundo.



Es así que el periodista argentino Martín Liberman, reconocido en su país por sus ácidos comentarios y posturas fuertes, abordó el tema sobre el Torneo BetPlay, que empañó la fecha final de los cuadrangulares.



Liberman lamentó que, según lo visto, haya posible corrupción en ese partido, e instó a las principales autoridades del fútbol colombiano a ponerle mano dura a lo sucedido.



El escándalo del ascenso en Colombia llevó a Liberman a hacerle una advertencia a la Federación Colombiana de Fútbol, pues asume que en Colombia solo hay un ente que rige el fútbol; pero más allá de eso, las palabras también irían dirigidas a la Dimayor.



“Le digo a la Federación Colombiana de Fútbol que si no analiza esta vergüenza, si no denuncia este partido y si no vuelve atrás el ascenso del Unión Magdalena, perderá cualquier tipo de credibilidad”, dijo Liberman en ‘Debate F’, su programa en ESPN.



El periodista añadió: “La Federación debe invalidar este partido y debe suspender, castigar a los corruptos sobornados que van para atrás. No hay vuelta que darle, de lo contrario el fútbol colombiano dejará de ser respetado”.