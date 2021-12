Escándalo Llaneros-Unión llevó a Carlos Antonio a darle razón a Mejía

No se ha olvidado el tema: el sospechoso triunfo del Unión Magdalena 1-2 sobre Llaneros, que significó su ascenso en el Torneo BetPlay, sigue generando todo tipo de comentarios por la evidente manera en que los jugadores de Llaneros dejaron jugar a sus rivales hasta que consiguieran el gol que les dio el tiquete a la A.



Carlos Antonio Vélez dedicó unos minutos de su acostumbrada columna ‘Palabras Mayores’, en Antena 2, para hablar del escándalo de la B. Así, de entrada recordó unas palabras de su colega Iván Mejía Álvarez y le dio toda la razón.



“La verdad, es muy mamón siempre hablar de cosas que no tienen nada que ver con la pelota. Razón tenía don Iván Mejía cuando me repetía en charlas de café que el fútbol es una maravilla y que lo malo es la gente que hay a su alrededor. Y tiene toda la razón. No se necesita una gran narrativa para medio olfatear lo que sucedió, que es producto de la toxicidad… Me parece asqueroso querer ganar a como dé lugar”, apuntó Carlos Antonio.



Vélez exigió una investigación que tenga rapidez, “seriedad y un tratamiento correcto. Me parece asqueroso querer ganar a como dé lugar”.