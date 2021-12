Habla un señalado: 'tarde o temprano todo sale a la luz.. no me vendí'

Habían hablado el presidente del club, el entrenador, todos los afectados, pero hasta ahora ninguno de los jugadores de Llaneros FC, los señalados en el duelo contra Unión Magdalena que armó un escándalo de enormes proporciones en Colombia.

Después de la victoria 2-1 del Unión en territorio llanero, de la difusión mundial que han tenido las imágenes de los jugadores derrotados sin siquiera intentar obstruir a sus rivales, de la fiesta del Unión por el ascenso, finalmente Manuel González, jugador de Llaneros, dio la cara y habló en sus redes sociales.



"Con total transparencia y mi consciencia tranquila puedo dirigirme hoy a toda la región llanera, a todos los hinchas de Llaneros, a todas las familias que siempre estuvieron y han estado con nosotros. “Vendidos” es lo primero y único que nos dicen, junto con otras palabras de mayor calibre”, dijo en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.



“Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos uds hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi conciencia limpia NO HE RECIBIDO UN PESO y TAMPOCO RECIBIRÉ NI ACEPTARÉ UN PESO (si es que lo hay) por lo sucedido el día de ayer, soy futbolista pero antes de serlo, soy una persona que intenta ser íntegra y correcta, y yo NO VENDO MIS PRINCIPIOS Y MIS VALORES”, añadió.



Pero entonces dejó algunas frases que han despertado curiosidad: “Si por decir esto en mis redes tengo que renunciar e irme de Llaneros, por más amor que le tenga a mi equipo, por más pasión que sienta por esta camiseta, entonces prefiero dar un paso al costado. No deseo irme, un día prometí que no me iría de llaneros hasta no ascender a mi equipo, pero si por defender mis principios y lo que soy debo dar un paso al costado, lo haré”, escribió. ¿Por qué tendría que irse solo por defenderse de una acusación que considera injusta? ¿Hay alguna orden de silencio? ¿Alguien los presiona para que no hablen?



Y más que eso: "No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano TODO sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente LLANERA que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que NO ES ASÍ !!! No me vendí y no me venderé jamás”, concluyó. Vuelven las preguntas: ¿a qué se refiere cuando dice que todo 'sale a la luz'? ¿Tiene alguna información que no quiera o no pueda compartir? Al referirse a eso de 'todos fuimos cortados con la misma tijera', ¿sugiere que alguien tal vez sí cedió?

​

Las preguntas se quedarán sin respuesta, al menos mientras se adelanta la investigación que anunció Dimayor y que piden con insistencia desde jugadores y analistas hasta el presidente de la República, Iván Duque.