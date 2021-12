Dueño de Unión niega amaño y apunta: 'ustedes viven creando fantasmas'

Pasan los días y la polémica por el ascenso del Unión Magdalena, tras un agónico triunfo 1-2 contra Llaneros, no baja de tono.

Han hablado los dirigentes de Llaneros, de Fortaleza, el otro perjudicado pues perdió contra Bogotá FC (2-1) y no pudo ascender, y ahora es el turno para el Unión Magdalena, concretamente para el dueño del club, el polémico Eduardo Dávila.



Mientras se debate en medios nacionales y hasta internacionales la sorpresiva pasividad de los jugadores de Llaneros cuando reciben el segundo tanto, el dirigente no entiende la razón del alboroto: “No entiendo la pregunta (del posible amaño). Nosotros ganamos. En el segundo gol, ellos piensan que había fuera de juego y nunca hubo. Nuestro jugador aprovechó. ¿O no sabías tú que Llaneros tenía la misma opción de ascender que nosotros?”, dijo, en charla con Oswaldo Hernández, del diario La Patria.



“¿A ti te parece que hubo irregularidades? ¿Tú viste el partido? ¿No comenzamos perdiendo? ¿Te parece que el empate fue irregular? ¿O sea que el Unión no hizo mérito para ganar? Y nos zamparon 6 minutos más esperando que Llaneros empatara. ¿De eso no dicen nada?”, añadió.



Entendiendo que la mejor defensa es el ataque, Dávila apuntó a la prensa: “Ustedes (los periodistas) que viven creando fantasmas y siempre con suspicacias, pues eso es lo que les da audiencia, las polémicas… Ustedes deberían informarle a la opinión todos los detalles de los dos partidos y las posibilidades de todos los lados y decirle a tu presidente Duque que no juzgue a priori sin haber hecho las investigaciones del caso sobre los pormenores de las circunstancias”, concluyó.