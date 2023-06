Guerra de rojos por hombre de Selección: ¿Bogotá, Cali o Medellín?

La situación es clara: los ciclos se cumplen, los proyectos cambian, las ambiciones son cada vez más altas y nadie se hace más joven con los años, por lo cual, en vez de esperar las oportunidades, hay que ir por ellas.

Es el caso de José Luis Chunga, arquero de 31 años, con pasadas convocatorias en Selección Colombia e inclusive bloqueado para la reciente fecha FIFA, según confirmó él mismo en charla con el programa Deportes sin Tapujos de Cali.



El portero contó que su relación con Alianza Petrolera finalizó de buena manera y que "no fue por dinero simplemente era querer pelear otras cosas".



Ahora, como agente libre, lo normal es que, con sus tres títulos de Liga, dos de Copa y dos de Supercopa en su palmarés (todos en Junior de Barranquilla), tenga ofertas a granel. Curiosamente, todas con camiseta roja.



La primera opción estaría en desarrollo pero no sería tan fácil: "De América llamaron y preguntaron condiciones pero hasta ahí, si a ellos les pareció costoso es respetable", dijo el barranquillero. Vale decir que en el equipo escarlata entrena hace varios meses Iván Arboleda, agente libre y quien tendría conversaciones con la directiva para quedarse. También tiene paso Selección.

" De @AmericadeCali llamaron y preguntaron condiciones pero hasta ahí, si a ellos les pareció costoso es respetable" Jose Luis Chunga en #DeportesSinTapujos pic.twitter.com/STD3uHcYrs — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) June 21, 2023



Ante la duda apareció otro rojo, el de Bogotá: en el programa 'El corrillo de Mao' se hizo público que Chunga iría con Hubert Bodhert a Independiente Santa Fe. Sin embargo, los acontecimientos no dejan tan clara esa opción: el equipo 'cardenal' explota el regreso de Alfredo Arias y eso descartaría los avances con el DT cartagenero, aunque no es un hecho que sea también un retroceso en el interés en Chunga, pues el equipo realmente necesita con urgencia un arquero de experiencia.



El tema es que, en las últimas horas el periodista Alexis Rodríguez contestó a un seguidor en sus redes sobre el tema: "hablé con José Luis, está en Medellín y va para Barranquilla (despedida de Viera). Chunga no sabe nada, me dice ¿dónde está el contrato? ¿La propuesta? Ni siquiera ha hablado con Bodhert de este tema. El mercado cambia mucho pero por ahora no".



¿Y cuál es el tercer rojo en cuestión? Esta opción parece menos avanzada pero surgió de una charla entre Chunga y Aldo Ramírez en el Vbar de Caracol: el portero le dijo al ex jugador que se encontraran para entrenar en Medellín en el gimnasio y eso disparó la especulación, pues Mosquera Marmolejo se va...

¿Cuál opción se concretará? El mercado es joven pero sin duda un portero con el perfil de Chunga es muy apetecido.