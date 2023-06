Santa Fe pesca en río revuelto: repatriaría a uruguayo que está libre

Independiente Santa Fe buscaba entrenador y de repente, sin que nadie lo tuviera en sus cuentas, un viejo conocido apareció en el radar.

Aunque ha sonado con mucha insistencia el nombre de Hubert Bodhert para asumir el cargo en propiedad, en reemplazo del interino Gerardo Bedoya, un movimiento en Uruguay cambió los planes.



La frase de Alfredo Arias en su despedida del equipo 'cardenal', en noviembre del año pasado, podría resultar premonitoria: "Un lugar donde quedo agradecido, el cariño que me dieron. Estoy un poco viejo pero ojalá pueda volver algún día", decía.



Y Santa Fe se lo plantea con mucha seriedad, al punto que ya hizo un primer contacto para explorar las condiciones de un posible regreso.



Argumentos no le faltan para un regreso: Arias dirigió 26 partidos en Liga BetPlay, con un saldo de 12 victorias, 7 empates y 7 derrotas para un total de 43 puntos y un rendimiento del 55,1 por ciento, con la clasificación a Copa Sudamericana 2023 como herencia.



¿Dudas? En Peñarol lo despidieron porque no ha podido cumplir un buen papel tras coronarse campeón del Torneo Apertura y porque perdió todos los partidos de la Sudamericana, justamente. ¿Y volverá cuando Santa Fe necesita consolidarse justamente en ese torneo para salvar la temporada? Todo indica que así será.



En su momento, Arias se fue por un tema personal y familiar en su país, pero este fin de semana se confirmó su salida de Peñarol y desde Bogotá se apuraron para 'pescar en río revuelto'. Se fue después de empatar 1-1 un clásico contra Millonarios en los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2022, lo que impulsó a Pereira a la final, pero más temprano que tarde le llegaría la revancha.



Lo claro es que anta Fe no está solo en esa opción de repatriar al uruguayo pues se dice que América de Cali también estaría indagando por sus condiciones. ¿Cuál rojo ganará el pulso?