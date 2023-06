Recalculando: Kevin Mantilla tendría un inesperado destino en Europa

Es la joya de Independiente Santa Fe y lo sabe. Pero se habría cansado de leer rumores sobre su destino, de especulaciones con la Premier League o LaLiga y habría decidido sí llegar a Europa pero por una inesperada ruta.

Kevin mantilla despuntó en el Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia, ganó rodaje en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana y aunque no brilló como se esperaba en el Mundial de Argentina, los empresarios, según el propio presidente 'cardenal', Eduardo Méndez, acosaron con llamadas y propuestas y hasta llegaron a mencionar al Liverpool. No hubo tal.



Inglaterra, España, Portugal e incluso Italia, otro de sus supuestos destinos, ya no serían el destino principal en Europa y la llagada seria por otro inesperado puerto: Alemania.



Según el periódico Hamburger Abendblatt de Alemania, el jugador ya estaría en el país para presentar exámenes médicos con Hamburgo, el único que al final habría dado el paso certero y habría presentado una oferta formal.



El club bogotano no ha hecho pronunciamientos y no hay rastros de la presencia del jugador en Europa, pero este tipo de negocios suelen moverse sin mayor exposición mediática, así que podría estar sucediendo con total discreción. Habrá que esperar a que los alemanes, menos misteriosos que todos, hablen abiertamente del contrato o al menos el interés.