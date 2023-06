¿A Bogotá? ¿A Cali? ¿A dónde irá Hubert Bodhert?: 'Soy un sonajero'

En el cierre del cuadrangular A de la Liga Betplay I 2023, más que la noticia sobre el clasificado a la final, en el cabeza a cabeza que mantienen Alianza Petrolera y Atlético Nacional, se está hablando del futuro de un entrenador.

Se trata de Hubert Bodhert, el responsable de la gran campaña que cumple el equipo de Barrancabermeja, con menos recursos que su rival pero una gran preparación que ha dejado al DT en un altísimo nivel de cotización.

De Bodhert se habla en Santa Fe y se dice que es la carta más fuerte, después de las consultas con entrenadores extranjeros que no llegaron a buen término. Precisamente su compromiso en los cuadrangulares es lo que ha impedido el acuerdo formal, pero el interés es real.

Sin embargo, a oídos del propio implicado solo han llegado rumores pues, según dijo en el programa DE fútbol se habla así de DSports, su teléfono no ha sonado.



"En este momento soy un sonajero, sueno para todos lados", dijo, en tono de broma, aludiendo a ese interés y a una posible oferta del América de Cali.

​A la pregunta directa sobre si han llegado mensajes de directivos para negociar un posible contrato, dijo con claridad: "No".

Hubert Bodhert, el entrenador de Alianza Petrolera, nos acompaña esta noche en #FutbolAsiDSPORTS



Nos contará un poco de su trabajo, si tiene ofertas, analizaremos a sus rivales.



¡Conéctense ahora! pic.twitter.com/fGtCqqWyWh — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) June 10, 2023

Bodhert prefirió concentrarse en lo que tiene en este momento en sus manos que es la clasificación a la final para un equipo como Alianza que arrancó la temporada con la cruz del descenso y ahora se ilusiona con la posibilidad de un título. Lo demás, en cuanto termine la competencia, ya se decidirá.