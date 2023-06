Santa Fe tiene problemas para conseguir técnico: reales posibilidades

Independiente Santa Fe cumple este martes 26 días sin entrenador. El pasado 11 de mayo, luego de una derrota contra Nacional en El Campín, el presidente Eduardo Méndez anunció la salida de Harold Rivera, y desde ese momento el club bogotano no ha podido firmar un nuevo director técnico.



De inmediato, empezaron a sonar nombres como posibles reemplazantes de Rivera; pero lo cierto es que en Santa Fe se tomaron un tiempo para elegir el perfil del entrenador que buscarían; mientras tanto, Gerardo Bedoya aceptó el reto de asumir como encargado, para el cierre de la Liga BetPlay I y la Copa Sudamericana.



Justamente este jueves, 8 de junio, el cardenal enfrentará a Universitario de Perú por la quinta jornada de la fase de grupos del torneo de Conmebol, y tendrá a Robinson Zapata en el banquillo, pues Bedoya debe pagar una sanción.



Así, en la dirigencia santafereña están teniendo inconvenientes para contratar un técnico, pues sus principales candidatos no han podido aceptar la oferta del presidente Méndez, y por ahora está todo caído.



Serían tres candidatos: uno tiene complicaciones para terminar su contrato con el club que dirige; otro no ha cedido en las cifras y hay distanciamiento en la oferta; y un tercer candidato está en competencia en el fútbol colombiano, así que no puede comprometerse, o ser anunciado antes de que acaben los cuadrangulares.



FUTBOLRED le cuenta la realidad del panorama de Santa Fe para fichar un nuevo técnico, y quiénes son los candidatos.



- Pablo Peirano: es el entrenador del Cusco FC y es recordado en Santa Fe por ser el asistente técnico de Gerardo Pelusso, con quien se ganó la Copa Sudamericana 2015. Méndez y Peirano habían llegado a un acuerdo en todos los aspectos, pero faltaba acabar su contrato con el equipo peruano, que va hasta diciembre de 2023.



FUTBOLRED conoció en el entorno del club y del entrenador, que se le pediría una cifra por la cláusula de salida, que ni Peirano ni Santa Fe están en condiciones de saldar. Cusco FC no facilitó la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo. Así, solo hasta 2024 podría retomarse la posibilidad de dirigir al expreso bogotano.



- Leonel Álvarez: el dinero lo separa de Santa Fe, pues la cifra que le ofreció la dirigencia cardenal está lejos de lo que pide el exitoso entrenador colombiano. En los últimos días se trató de retomar conversaciones, pero Álvarez parece no ceder en sus pretensiones, pues ahora lo siguen de cerca otros clubes del fútbol colombiano.



- Alexandre Guimarães: es verdad que Eduardo Méndez no ha hablado directamente con el brasileño, nacionalizado costarricense, pues respeta su vínculo con América de Cali. Sin embargo, consumada la eliminación escarlata de los cuadrangulares, le habrían hecho llegar un mensaje de interés en Bogotá por el DT… nada directo, solo emisarios para conocer la voluntad de ‘Guima’.



Así, en Santa Fe tratan de cerrar la contratación de un nuevo entrenador; pero las circunstancias no le han permitido firmar al estratega que asuma en el segundo semestre del 2023.