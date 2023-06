Santa Fe se decantaría por un entrenador que está en cuadrangulares

En Santa Fe se están viendo obligados a posponer su decisión para contratar un entrenador que asuma para el segundo semestre del 2023.



A pesar de completar 26 días sin técnico, desde la salida de Harold Rivera el pasado 11 de mayo, el club bogotano ha tenido dificultades para fichar un estratega, y ahora, ya entrados en gastos, la dirigencia, en cabeza de Eduardo Méndez, esperaría al final de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I.



Pablo Peirano ya se cayó: el técnico uruguayo del Cusco FC se quedará en Perú a cumplir su contrato (diciembre 2023), pues ni el DT ni Santa Fe pueden pagar una cláusula de salida anticipada.



Leonel Álvarez se volvió a enfriar: la contrapuesta que hizo Santa Fe no dio los resultados esperados, pues el entrenador colombiano, de 57 años, no cedió en sus pretensiones económicas y parece que no insistirán más.



De esa manera, hay dos hojas de vida sobre la mesa con posibilidades reales y cercanas para hacer un ofrecimiento y fichar al esperado técnico. Claro que siguen acercando nombres, pero en Santa Fe saben qué presupuesto tienen y a qué le apuntan… no quieren fallar en la contratación.



Es por eso que dos entrenadores que están en competencia en el fútbol colombiano tomarían fuerza. Uno de ellos es Alexandre Guimarães, quien muy seguramente de América de Cali al quedar eliminado y sin opciones de ser finalista.



Mientras que en las últimas horas surgió el nombre de Hubert Bodhert, técnico de Alianza Petrolera, sorpresa del cuadrangular A y equipo que disputa junto a Atlético Nacional la opción de clasificar a la gran final de la Liga I.



Son distintas circunstancias, pero son entrenadores de primer nivel. A Guimarães lo quiere otro dirigente de Santa Fe: el expresidente Juan Andrés Carreño. Por su parte, Bodhert es del agrado de Eduardo Méndez… las cifras podrían definir por qué técnico irán.