Bodhert confesó a qué gigante del FPC le gustaría dirigir: ‘Tengo fe’

Alianza Petrolera está pasando por un buen momento deportivo y lo está ratificando en los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2023-I, en la que son líderes de la zona A con ocho puntos, superando por diferencia de gol a Atlético Nacional, su más cercana amenaza por un cupo a la final.

Tras el buen momento de Alianza, el técnico Hubert Bodhert es la sensación y en los últimos días ha sido vinculado a América de Cali, equipo que también está en cuadrangulares pero que quedó sin opción y aún no se sabe si Alexandre Guimaraes continúe en el cuadro escarlata.



Con respecto a esa posibilidad, Bodhert ofreció una entrevista al periodista Marino Millán y allí confirmó que hasta el momento no lo han contactado de América, pero dejó abierta la posibilidad, pues confesó que le gustaría en algún momento dirigir ese equipo.



“Yo creo que en algún momento llegará. Es un club que me gusta mucho, pero nunca he tenido una conversación de ese tema, puedo asegurar que nunca me han llamado. Yo estoy tranquilo, tengo fe y cuando sea, será. De momento quiero ganar el lunes contra Nacional“, dijo Bodhert.



"Me encantaría dirigir algún día a América, pero hasta hoy, el señor Tulio jamás me ha llamado." Hubert Bodhert.https://t.co/TMuWyIIYjE pic.twitter.com/cEjcoR2xqh — Marino Millán (@marinomillan) June 6, 2023



Por ahora, esa posibilidad es nula, pero habrá que esperar a que termine el torneo y ver las verdaderas chances que tiene Bodthert como técnico, quien con Alianza Petrolera ha sido protagonista durante toda la Liga.