Rodallega se metió en líos: por alabar a América incomodó a Santa Fe

Hugo Rodallega es la verificación de una teoría del fútbol: "no hay jugadores viejos o jóvenes sino buenos o malos".

A sus 37 años y después de pasar más de 15 años por fuera del país, regresó a Santa Fe y, aunque se tomó su tiempo en la adaptación, acabó dando muy buenos resultados.



Fue un premio a la confianza de los 'cardenales' que en su momento le negó América de Cali, el club al que él quiso regresar pero en el que no le encontraron espacio. Según Tulio Gómez, fue el técnico Alexandre Guimaraes quien no aprobó su contratación.



El argumento es que había sobre población de atacantes y ahora, a la luz de la eliminación en los cuadrangulares del grupo B, a dos fechas de la conclusión, parece que era el delantero el que tenía razón.



Así lo aseguró en charla con el programa ‘Zona Libre de Humo’, en la que de paso incomodó a la hinchada de Santa Fe.



“Si me queda claro que, si Tulio nos hubiese contratado a los dos, tanto a Facundo y a mí, junto con Adrián y Darwin y todos esos jugadores que tienen ahí, hubiéramos hecho algo buenísimo. Con el respeto que merece el hincha de Santa Fe, porque les he aprendido a tener cariño, créame que si yo hubiese llegado ahí la cosa era a otro precio“, dijo Rodallega, con total honestidad.

​

Ahora tendrá que apagar el incendio en casa pues no cayó bien el comentario, sabiendo que aún defiende los colores de Santa Fe. Pero lo cierto es que, viendo lo visto sobre su rendimiento, no le falta razón al asegurar que habría podido dar mejores resultados para el América.