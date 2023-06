¿Cuándo se conocerán los finalistas de Liga? Así se juega la fecha 6

La sexta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor I-2023 estarán para chuparse los dedos… o para comerse las uñas; eso depende de qué equipo es usted, y si tiene o no aspiraciones para clasificar a la gran final del primer semestre en el fútbol profesional colombiano.



La Dimayor hizo oficial la programación de la última fecha para definir a los finalistas de la Liga I. Millonarios y Boyacá Chicó, en el grupo B; así como Alianza Petrolera, Atlético Nacional y Deportivo Pasto, son los equipos que tienen chances de quedarse con los dos tiquetes para luchar por el título.



El sábado 17 de junio, se jugarán los cuatro partidos. Primero se conocerá el finalista del cuadrangular B: Millonarios vs. Medellín y América de Cali vs. Boyacá Chicó, se jugarán simultáneamente a las 5:15 p.m.



El partido entre embajadores y poderosos, se verá en Win +; por su parte, la señal abierta de Win Sports transmitirá el juego América vs. Chicó.



A las 8:00 p.m. se jugarán los partidos del cuadrangular A: Nacional vs. Pasto se verá en Win +; mientras que Águilas vs. Alianza se verá en Win Sports.